Todos os aumentos de frequência, reides e ovos do Ultradesbloqueio Tempo de Pokémon Go

A primeira semana adicional do Ultradesbloqueio de Pokémon Go, Tempo, está no ar, o que significa que você terá mais tempo para capturar alguns Pokémon de diferentes épocas.

De 23 de julho a 3 de agosto, você poderá encontrar com mais frequência alguns Pokémon diretamente relacionados ao tempo e a como ele muda as coisas. Isso inclui todos os Pokémon fósseis disponíveis no jogo, além de Dialga brilhante, Cranidos brilhante e Shieldon brilhante estarem estreando em Pokémon Go.

Os jogadores desbloquearam os bônus de Ultradesbloqueio concluindo todos os 24 desafios da Arena de Desafio Global durante o Pokémon Go Fest 2021. Essas semanas adicionais acontecerão até o final de agosto e terão três temas individuais.

Mesmo com muito tempo para aproveitar, confira todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência e todos os bônus ativos no evento temático de Tempo, assim você poderá economizar alguns minutinhos.

Aumentos de frequência

Geral

Voltorb (pode ser brilhante)

Porygon (pode ser brilhante)

Omanyte (pode ser brilhante)

Kabuto (pode ser brilhante)

Baltoy (pode ser brilhante)

Lileep (pode ser brilhante)

Anorith (pode ser brilhante)

Beldum (pode ser brilhante)

Cranidos (pode ser brilhante)

Shieldon (pode ser brilhante)

Ovos específicos

Omanyte (pode ser brilhante)

Kabuto (pode ser brilhante)

Aerodactyl (pode ser brilhante)

Lileep (pode ser brilhante)

Anorith (pode ser brilhante)

Beldum (pode ser brilhante)

Cranidos (pode ser brilhante)

Shieldon (pode ser brilhante)

Reides do evento

Uma estrela Unown U (pode ser brilhante) Cranidos (pode ser brilhante) Shieldon (pode ser brilhante) Bronzor (pode ser brilhante) Klink (pode ser brilhante)

Três estrelas Magneton Aerodactyl (pode ser brilhante) Porygon2 Golurk

Cinco estrelas Dialga (pode ser brilhante)



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.