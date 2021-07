Todos os aumentos de frequência, reides e bônus do evento de Aniversário de 5 anos de Pokémon Go

O quinto aniversário de Pokémon Go será comemorado com um evento que relembra muitas das novidades adicionadas ao jogo com o passar do tempo, incluindo a nova mecânica de céu em tempo real.

Você poderá encontrar Pikachu voador com um balão em forma de 5, Darumaka brilhante e Meltan brilhante pela primeira vez nas festividades, que vão de 6 a 15 de julho.

Todos os Pokémon iniciais que já estão disponíveis em Pokémon Go aparecerão ao longo do evento e uma nova expansão da Bolsa permitirá aumentar o tamanho do inventário até 3.500. Um novo Desafio de Coleção e a Pesquisa Especial “Queimar Largada”, lançada no aniversário do ano passado, também estarão disponíveis.

Se quiser aproveitar ao máximo o aniversário, confira todos os aumentos de frequência, reides e bônus que estarão ativos durante o evento.

Aumentos de frequência

Geral

Bulbasaur (pode ser brilhante)

Charmander (pode ser brilhante)

Squirtle (pode ser brilhante)

Pikachu voador de aniversário (pode ser brilhante)

Treecko (pode ser brilhante)

Tochic (pode ser brilhante)

Mudkip (pode ser brilhante)

Snivy (pode ser brilhante)

Tepig (pode ser brilhante)

Oshawott

Darumaka (pode ser brilhante)

Maior frequência em Módulos Atrair

Bulbasaur (pode ser brilhante)

Charmander (pode ser brilhante)

Squirtle (pode ser brilhante)

Chikorita (pode ser brilhante)

Cyndaquil (pode ser brilhante)

Totodile (pode ser brilhante)

Treecko (pode ser brilhante)

Tochic (pode ser brilhante)

Mudkip (pode ser brilhante)

Turtwig (pode ser brilhante)

Chimchar (pode ser brilhante)

Piplup (pode ser brilhante)

Snivy (pode ser brilhante)

Tepig (pode ser brilhante)

Oshawott

Chespin

Fennekin

Froakie

Reides do evento

Uma estrela Pikachu voador de aniversário (pode ser brilhante) Darumaka (pode ser brilhante) Chespin Fennekin Froakie



Bônus do evento

Duração dos Módulos Atrair passa a ser de uma hora

Meltan brilhante pode aparecer ao ativar Caixa Misteriosa durante o evento de aniversário de cinco anos

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de julho.