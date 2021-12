Pokémon Go decidiu comemorar as festas de fim de ano com seu mais novo evento da Temporada do Legado, trazendo novos Pokémon brilhantes e muito mais.

A partir de 16 de dezembro, acontece a primeira parte do evento Festas do Pokémon Go 2021, com muitos Pokémon raros fantasiados e presentes disponíveis. Como a maioria dos outros eventos, este será dividido em duas partes, sendo a primeira até 23 de dezembro e a segunda, até o fim do ano, terminando em 31 de dezembro.

Haverá Pokémon diferentes disponíveis em cada parte do evento, com alguns nomes em comum, sendo a maioria os Pokémon fantasiados exclusivos do evento. Confira todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência nessa primeira parte.

Todos os aumentos de frequência, Pokémon brilhantes e reides do evento Festas do Pokémon Go 2021: Parte 1

Imagem via Niantic

Geral

Pikachu (Festivo) – pode ser brilhante

Sandshrew de Alola – pode ser brilhante

Swinub – pode ser brilhante

Delibird (Festivo) – pode ser brilhante

Stantler (Festivo) – pode ser brilhante

Snorunt – pode ser brilhante

Spheal (Festivo) – pode ser brilhante

Snover – pode ser brilhante

Vanillite

Cubchoo (Festivo) – pode ser brilhante

Cryogonal

Reides do evento

Uma estrela:

Pikachu (Festivo) – pode ser brilhante

Sandshrew de Alola – pode ser brilhante

Swinub – pode ser brilhante

Spheal (Festivo) – pode ser brilhante

Cubchoo (Festivo) – pode ser brilhante

Três estrelas:

Cloyster

Delibird (Festivo) – pode ser brilhante

Stantler (Festivo) – pode ser brilhante

Glaceon (Festivo) – pode ser brilhante

Cinco estrelas:

Kyurem – pode ser brilhante

Megarreides:

Mega Steelix – pode ser brilhante

Pesquisa de Campo

Spheal (Festivo) – pode ser brilhante

Vulpix de Alola

Pikachu (Festivo) – pode ser brilhante

Stantler (Festivo) – pode ser brilhante

Swinub – pode ser brilhante

Cubchoo (Festivo) – pode ser brilhante

Cryogonal

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de dezembro.