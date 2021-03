Todas as tarefas e recompensas das pesquisas exclusivas do evento Carga Total em Pokémon Go

A Temporada das Lendas chegou a outro nível agora que Pokémon Go começou a pegar “carga” para o próximo evento.

De 16 a 22 de março, o evento Carga Total traz o Pokémon Lendário Thundurus em sua Forma Therian, além de aumentar o número de Pokémon do tipo Elétrico presentes no jogo. Isso também inclui a estreia de Mega Manectric e da linha evolutiva de Tynamo em Pokémon Go.

Será o primeiro evento elemental do que parece que será uma série de três, dedicados a transformar as Forças da Natureza em suas Formas Therian — e, com o evento, vem também uma pesquisa do Hoje e uma pesquisa exclusiva do evento. Então, se quiser fazer um pouco mais durante o evento, confira todas as missões de pesquisa que pode completar, assim como suas recompensas.

Pesquisa do Hoje

Carga Total página um

Capture cinco Pokémon do tipo Elétrico encontre um Pikachu

Evolua um Pokémon encontre um Voltorb

Fortaleça seus Pokémon cinco vezes 10 Poké Bolas



Recompensas finais: encontre um Tynamo, uma Pedra de Unova, 10 Megaenergias de Ampharos

Carga Total página dois

Faça três Boas jogadas seguidas encontre um Magnemite

Jogue três Bolas Curvas encontre um Magnemite

Faça três Ótimas jogadas encontre um Magnemite



Recompensas finais: encontre um Magneton, uma Pedra de Sinnoh, 10 Megaenergias de Manectric

Carga Total página três

Use sete Frutas para ajudar a capturar Pokémon 10 Poké Balls

Evolua três Pokémon do tipo Elétrico encontre um Electabuzz

Fortaleça seus Pokémon 10 vezes três Frutas Frambo



Recompensas finais: encontre um Porygon, uma Melhora, 15 Megaenergias de Ampharos

Carga Total página quatro

Transfira 15 Pokémon 10 Poké Bolas

Evolua cinco Pokémon do tipo Elétrico encontre um Jolteon

Fortaleça seus Pokémon 15 vezes encontre um Manectric



Recompensas finais: encontre um Tynamo, uma Pedra de Unova, 15 Megaenergias de Manectric

Pesquisa exclusiva do evento

Capture cinco Pokémon do tipo Elétrico encontre um Joltik

Fortaleça seus Pokémon sete vezes 10 Megaenergias de Ampharos

N/D

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de março.