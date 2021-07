Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Temporária do Ultradesbloqueio Tempo em Pokémon Go

O tempo está do lado dos jogadores.

É apenas justo que a Niantic disponibilize uma nova Pesquisa Temporária durante a semana do Ultradesbloqueio parte um: Tempo em Pokémon Go.

De 23 de julho a 3 de agosto, você poderá encontrar alguns Pokémon diretamente relacionados ao tempo e a como ele muda as coisas. Isso inclui todos os Pokémon fósseis disponíveis no jogo, além de Dialga brilhante, Cranidos brilhante e Shieldon brilhante estarem estreando em Pokémon Go.

Outros Pokémon como Golurk, Porygon, Magneton e Aerodactyl também aparecerão nas reides ou na natureza durante o evento.

Os bônus do Ultradesbloqueio estarão ativos de 23 de julho até o fim de agosto, porque os jogadores conseguiram concluir todos os 24 desafios da Arena de Desafio Global durante o Pokémon Go Fest 2021. Então, se você pretende fazer tudo a tempo, confira todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Temporária da primeira semana de Ultradesbloqueio.

Pesquisa Temporária do Hoje

Ultradesbloqueio 2021: Tempo, página um

Capture 10 Pokémon encontre um Diglett

Use cinco Frutas para ajudar a capturar Pokémon encontre um Drilbur

Capture cinco espécies diferentes de Pokémon cinco Frutas Anaba



Recompensas finais: 10 Poké Bolas, 483 PE e três Ultra Bolas

Ultradesbloqueio 2021: Tempo, página dois

Capture cinco Voltorb encontre um Magnemite

Transfira sete Pokémon sete Ultra Bolas

Envie três Presentes a amigos três Frutas Caxi



Recompensas finais: cinco Grandes Bolas, 483 PE e três Ultra Bolas

Ultradesbloqueio 2021: Tempo, página três

Capture 10 Omanyte ou Kabuto encontre um Aerodactyl

Fortaleça seus Pokémon cinco vezes três Máximo Reviver

Ganhe cinco corações com o seu Companheiro sete Frutas Frambo



Recompensas finais: 15 Poké Bolas, 483 PE e três Ultra Bolas

Ultradesbloqueio 2021: Tempo, página quatro

Capture sete Porygon um Upgrade

Evolua um Pokémon oito Ultra Bolas

Use 10 Frutas para ajudar a capturar Pokémon cinco Frutas Caxi



Recompensas finais: 10 Grandes Bolas, 483 PE e três Ultra Bolas

Ultradesbloqueio 2021: Tempo, página cinco

Capture 15 Pokémon do tipo Pedra encontre um Onix

Vença uma reide encontre um Shieldon

Fortaleça seus Pokémon sete vezes encontre um Cranidos



Recompensas finais: 30 Poké Bolas, três Ultra Bolas e 2.000 Poeira Estelar

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Capture três Pokémon com Fortalecimento de Clima duas Frutas Caxi

Ganhe um Doce caminhando com o seu Companheiro três Ultra Bolas

Choque um Ovo encontre um Shieldon

Gire 10 discos de PokéParadas ou Ginásios 10 Poké Bolas

Vença uma reide encontre um Cranidos



