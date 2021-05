Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Temporária do Hoje no Dia da Pesquisa Limitada de Marill em Pokémon Go

Parece que a Niantic acidentalmente lançou a Pesquisa Temporária do Dia da Pesquisa Limitada de Marill antes da hora em Pokémon Go.

O Dia da Pesquisa Limitada de Marill estava marcado para 9 de maio, das 8h às 22h locais, mas agora você tem bastante tempo, não só para completar a pesquisa, mas também para contribuir para o Desafio de Captura do tipo Fada, que já está quase completo.

Depois de chegar à metade do desafio em 5 de maio, a Niantic confirmou que a marca de 90% havia sido ultrapassada apenas um dia depois. Só falta mais um pouquinho para completar o desafio e desbloquear um bônus de 3x PE por captura, Pancham estreando no Pokémon Go em reides e a estreia da Ponyta de Galar brilhante.

🧚 Atualização do desafio do Pokémon do tipo Fada! 🧚



Vocês fizeram 90% do desafio do Pokémon do tipo Fada! Estão quase desbloqueando um bônus de 3× PE por captura, Pancham aparecendo em reides e a possibilidade de encontrar um Galarian Ponyta Brilhante! pic.twitter.com/I1pxIE0GrL — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) May 6, 2021

Essas recompensas serão disponibilizadas às 10h locais de 11 de maio e ficarão ativas até as 20h locais de 17 de maio.

Então, se você pretende terminar as 20 páginas da Pesquisa Limitada de Marill, confira todas as tarefas e recompensas. Tenha cuidado se estiver tentando completar todas as tarefas da pesquisa antes da data oficial do evento, porque pode ser que a probabilidade de Marill ser brilhante seja diferente, ou que a Niantic mude algo a qualquer momento antes do período anunciado do evento.

Atualização, 7 de maio, 06h BRT: A Niantic reconheceu que a Pesquisa Limitada de Marill tinha aparecido incorretamente fora do horário do evento e a desativou.

The Limited Research will be reset for any Trainer who made progress or completed it before the event's official start time. We apologize for any inconvenience this may cause. — Niantic Support (@NianticHelp) May 7, 2021

Todos que tiverem feito progresso ou concluído a Pesquisa Temporária agora perderam o progresso e precisarão fazer tudo de novo do começo. Não parece, no entanto, que as recompensas obtidas pelos jogadores que concluíram tarefas serão revertidas.

A Pesquisa Limitada de Marill agora será mesmo disponibilizada das 8h às 22h locais de 9 de maio.

Pesquisa Temporária do Hoje

Pesquisa Limitada de Marill página um

Transfira dois Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Poké Bolas, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página dois

Transfira dois Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Caxi, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página três

Use três Frutas Caxi para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: encontre um Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página quatro

Faça duas ótimas jogadas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Transfira dois Pokémon encontre um Marill



Recompensas finais: encontre um Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página cinco

Faça três ótimas jogadas encontre um Marill

Capture três Pokémon encontre um Marill

Jogue três bolas curvas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Anaba, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página seis

Use três Frutas Anaba para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Poké Bolas, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página sete

Jogue duas bolas curvas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Transfira dois Pokémon encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Doces de Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página oito

Faça duas boas jogadas seguidas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Frambo, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página nove

Use três Frutas Frambo para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Doces de Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 10

Faça duas ótimas jogadas seguidas encontre um Marill

Capture três Pokémon encontre um Marill

Evolua um Pokémon do tipo Fada encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Ultra Bolas, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 11

Transfira dois Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Caxi, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 12

Transfira dois Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Caxi, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 13

Use três Frutas Caxi para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: encontre um Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 14

Faça duas ótimas jogadas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Transfira dois Pokémon encontre um Marill



Recompensas finais: encontre um Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 15

Transfira dois Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Faça duas boas jogadas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Caxi, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 16

Use três Frutas Anaba para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Poké Bolas, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 17

Jogue duas boas bolas curvas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Transfira dois Pokémon encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Doces de Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 18

Faça duas boas jogadas seguidas encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Frutas Frambo, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 19

Use três Frutas Frambo para capturar Pokémon encontre um Marill

Capture dois Pokémon encontre um Marill

Jogue duas bolas curvas seguidas encontre um Marill



Recompensas finais: 10 Doces de Marill, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Pesquisa Limitada de Marill página 20

Faça duas ótimas jogadas seguidas encontre um Marill

Capture três Pokémon encontre um Marill

Evolua um Pokémon do tipo Fada encontre um Marill



Recompensas finais: 15 Ultra Bolas, 500 Poeira Estelar e 1.000 PE

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de maio.