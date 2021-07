Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Especial Queimar Largada e da Pesquisa de Campo do evento de aniversário de 5 anos de Pokémon Go

Pokémon Go está comemorando seu quinto aniversário com um grande evento que relembra várias das novidades adicionadas ao jogo ao longo dos anos, incluindo uma nova mecânica de céu em tempo real.

De 6 a 15 de julho, Pikachu voador com balão em forma de 5, Darumaka brilhante e Meltan brilhante estarão disponíveis pela primeira vez e todos os Pokémon iniciais atualmente disponíveis em Pokémon Go estarão em destaque.

A Niantic também disponibilizou uma nova expansão da Bolsa, que permite aumentar o tamanho do inventário até 3.500. Isso veio na hora certa, já que o evento de aniversário de cinco anos inclui um novo Desafio de Coleção e uma mistura de pesquisas novas e antigas.

A Pesquisa Especial “Queimar Largada”, do aniversário do ano passado, está de volta. Também há novas Pesquisas de Campo. Então, se você pretende concluir todas, confira todas as tarefas e recompensas das pesquisas do evento.

Pesquisa Especial Queimar Largada

Queimar Largada página um

Faça um novo amigo 5.000 PE

Capture três Pokémon com Fortalecimento de Clima 5.000 PE

Choque um Ovo 5.000 PE



Recompensas finais: 15.000 Poeira Estelar, dois Ovos da Sorte e encontre um Dratini

Queimar Largada página dois

Ganhe um Doce caminhando com o seu companheiro 30 Doces de Dratini

Tire uma foto de Dratini 30 Doces de Dratini

Evolua um Dratini 10.000 PE



Recompensas finais: 15.000 Poeira Estelar, um Passe de Reide Premium e dois Ovos da Sorte

Queimar Largada página três

Fortaleça seus Pokémon 10 vezes 15.000 PE

Batalhe contra outro Treinador na Grande Liga 15.000 PE

Batalhe em uma Reide 15.000 PE



Recompensas finais: 15.000 PE, dois Ovos da Sorte e dois Pedaços de Estrela

Queimar Largada página quatro

Capture cinco espécies diferentes de Pokémon encontre um Chimchar

Capture um Pokémon Lendário de uma Descoberta Extraordinária ou Reide encontre um Piplup

Choque três Ovos encontre um Turtwig



Recompensas finais: 15.000 Poeira Estelar, dois Ovos da Sorte e encontre um Eevee brilhante

Queimar Largada página cinco

Tire uma foto de Eevee 30.000 PE

Envie cinco presentes para amigos 30.000 PE

Troque três Pokémon 30.000 PE



Recompensas finais: 30.000 PE, dois Ovos da Sorte e encontre um Lapras

Queimar Largada página seis

Faça um novo amigo 60 Doces de Dratini

Vença uma Reide de nível três ou superior 60 Doces de Dratini

Evolua um Dragonair 100.000 PE



Recompensas finais: 100.000 PE, 15.000 Poeira Estelar e dois Ovos da Sorte

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Capture cinco Pokémon encontre um Bulbasaur encontre um Charmander encontre um Squirtle

Use cinco Frutas para ajudar a capturar Pokémon encontre um Chikorita encontre um Cyndaquil encontre um Totodile

Tire cinco fotos de Pokémon na natureza encontre um Treecko encontre um Torchic encontre um Mudkip

Faça cinco Ótimas Jogadas encontre um Turtwig encontre um Chimchar encontre um Piplup

Gire cinco discos de PokéParadas ou Ginásios encontre um Snivy encontre um Tepig encontre um Oshawott

Envie cinco presentes encontre um Chespin encontre um Fennekin encontre um Froakie

Ganhe dois Doces caminhando com o seu companheiro Eight Poké Balls



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de julho.