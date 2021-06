Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Especial do evento Dia de Bidoof em Pokémon Go

O Dia de Bidoof finalmente está chegando, trazendo Bidoof aos montes a Pokémon Go, além de vários bônus do evento e uma Pesquisa Especial exclusiva.

Das 10h às 20h locais de 1º de julho, as reides de uma estrela, três estrelas e até cinco estrelas terão apenas Bidoof. Bidoof brilhante estará livre na natureza e nas reides e os Recrutas da Equipe Go Rocket terão Bidoof Sombroso em seus times mais frequentemente.

Todos os Bidoof que você conseguir capturar durante o Dia de Bidoof terão Superpoder e você ainda poderá usar MTs de Ataque Carregado para ensinar a eles Raio de Gelo, Bola Sombria ou Relâmpago. Esses três ataques eram exclusivos da Invasão de Bidoof. E, ao fim do evento, você ainda poderá acessar Superpoder, Raio de Gelo, Bola Sombria e Relâmpago usando uma MT de Elite de Ataque Carregado em um Bidoof.

Então, se você pretende aproveitar ao máximo o Dia de Bidoof, seja participando de coisas como a Copa de Bidoof na Liga de Batalha Go ou simplesmente aproveitando os PE quádruplos de captura, confira todas as tarefas e recompensas da pesquisa do evento, “BIDOOF”. A lista inclui todas as ramificações diferentes.

BIDOOF parte um

Use três Frutas para ajudar a capturar Pokémon encontre um Bidoof

Capture seis Pokémon do tipo Normal três Frutas Caxi

Capture três Bidoof encontre um Bidoof



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 399 PE e 399 Poeira Estelar

BIDOOF parte dois

Escolha Bidoof! (ramificação)

Capture um Pokémon do tipo Normal encontre um Bidoof

Tire uma foto de Bidoof três Frutas Caxi

Capture cinco Bidoof encontre um Bidoof



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 399 PE e 399 Poeira Estelar

Bidoof…? (ramificação)

Capture um Pokémon do tipo Normal encontre um Bidoof

Tire uma foto de Bidoof cinco Frutas Frambo

Capture cinco Bidoof encontre um Bidoof



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 399 PE e 399 Poeira Estelar

BIDOOF parte três

Nervos de Aço (ramificação)

Transfira 10 Pokémon 10 Superpoções

Tire uma foto de Bidoof encontre um Bidoof

Capture cinco Bidoof cinco Frutas Frambo



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 399 PE e 399 Poeira Estelar

Ninhos perto da Água (ramificação)

Transfira 10 Pokémon 10 Poké Bolas

Tire uma foto de Bidoof encontre um Bidoof

Capture cinco Bidoof três Frutas Caxi



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 399 PE e 399 Poeira Estelar

BIDOOF parte quatro

Capture cinco Bidoof encontre um Bidoof

Capture 10 Bidoof encontre um Bidoof

Capture 15 Bidoof encontre um Bidoof



Recompensas finais: encontre um Bidoof, 3.990 PE e um item de avatar de Bidoof

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de junho.