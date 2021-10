Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Especial A Busca por Zarude e da Pesquisa de Campo do evento de Pokémon o Filme: Segredos da Selva em Pokémon Go

Pokémon Go está comemorando o lançamento do filme mais recente de Pokémon, Pokémon o Filme: Segredos da Selva, na Netflix com um evento que traz (e traz de volta) alguns conteúdos, além de novos Pokémon.

De 1º de outubro até 10 de outubro, o principal motivo para participar do evento é a Pesquisa Especial exclusiva, em que os jogadores vão encontrar o Pokémon Mítico Zarude pela primeira vez. Outros Pokémon que aparecem no filme farão parte do evento, incluindo Larvitar, Dwebble e Pikachu Explorador.

Jessie e James também estão de volta. Eles vão aparecer nas Fotos e no mapa em seu Balão de Meowth até as 10h locais de 15 de outubro. Os jogadores terão acesso a itens gratuitos de avatar e Pesquisas de Campo temáticas ao longo do evento.

Se você pretende explorar a selva e encontrar o Pokémon Macaco Malandro, confira todas as tarefas e recompensas das pesquisas do evento.

Pesquisa Especial A Busca por Zarude

A Busca por Zarude, página um

Pegar sete espécies diferentes de Pokémon uma Pedra Solar

Pegar sete Pokémon do tipo Normal encontre um Diglett

Tirar três Fotos de Pokémon do tipo Terra 15 Poké Bolas



Recompensas finais: 250 Poeira Estelar, 10 Frutas Anaba e encontre um Drilbur

A Busca por Zarude, página dois

Faça cinco Ótimas Jogadas seguidas cinco Frutas Caxi

Pegar 10 Pokémon do tipo Inseto encontre um Dwebble

Tirar três Fotos de Pokémon do tipo Inseto 10 Grandes Bolas



Recompensas finais: 250 Poeira Estelar, 10 Frutas Frambo e encontre um Combee

A Busca por Zarude, página três

Usar 20 Frutas para ajudar a pegar Pokémon encontre um Cherrim

Pegar 30 Pokémon dos tipos Inseto ou Planta encontre um Vileplume

Tirar três Fotos de Pokémon do tipo Terra 10 Grandes Bolas



Recompensas finais: 500 Poeira Estelar, 10 Frutas Caxi e encontre um Ambipom

A Busca por Zarude, página quatro

Derrotar seis Recrutas da Equipe Go Rocket encontre um Ariados

Pegar 15 Pokémon sem Fortalecimento de Clima encontre um Butterfree

Tirar três Fotos de Pokémon do tipo Voador 10 Ultra Bolas



Recompensas finais: 500 Poeira Estelar, um Poffin e encontre um Rufflet

A Busca por Zarude, página cinco

Recompensa 1.000 PE

Recompensa 1.000 PE

Recompensa 1.000 PE



Recompensas finais: encontre um Zarude, 10 Doces de Zarude e 1.000 Poeira Estelar

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Pegar 10 espécies diferentes de Pokémon encontre um Rufflet

Derrotar cinco Recrutas da Equipe Go Rocket encontre um Pokémon

Chocar dois Ovos encontre um Audino

Tirar uma Foto do seu Companheiro duas Frutas Caxi quatro Frutas Frambo

Usar cinco Frutas para ajudar a pegar Pokémon encontre um Exeggcute encontre um Dwebble



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de setembro.