Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa do Dia Comunitário de Tepig, Frutas torradas, em Pokémon Go

Os iniciais estão de volta e Tepig será o Pokémon em destaque do Dia Comunitário de julho em Pokémon Go.

Isso significa que, das 11h às 17h locais do dia 3 de julho, você encontrará muito mais do Pokémon Porco de Fogo e também terá muito mais chances de encontrar um Tepig brilhante.

Se você evoluir um Pignite, segundo estágio da linha evolutiva de Tepig, para um Emboar durante o evento, ele terá acesso a um poderoso ataque carregado de Fogo, Queimadura Explosiva. Haverá um curto período após o fim do Dia Comunitário em que você ainda terá acesso a Queimadura Explosiva ao evoluir.

Ao longo do evento, a Pesquisa Especial exclusiva do evento, Frutas torradas, poderá ser habilitada por US$1 (R$5). Se você pretende aproveitar ao máximo o Dia Comunitário de Tepig, confira as tarefas que precisa concluir e suas recompensas.

Pesquisa Especial

Frutas torradas página um

Fortaleça seus Pokémon 10 vezes 15 Poké Bolas

Capture 15 Tepig encontre um Tepig

Faça cinco Boas Jogadas 20 Doces de Tepig



Recompensas finais: 2.000 Poeira Estelar, encontre um Tepig e um Incenso

Frutas torradas página dois

Capture 15 Tepig 50 Doces de Tepig

Transfira 10 Pokémon encontre um Pignite

Evolua três Tepig 10 Frutas Caxi



Recompensas finais: 1.500 PE, encontre um Tepig e um Incenso

Frutas torradas página três

Jogue três Boas Bolas Curvas 50 Doces de Tepig

Evolua um Pignite um Ovo da Sorte

Transfira 10 Pokémon 10 Grandes Bolas



Recompensas finais: 2.500 PE, um Radar Rocket e 15 Ultra Bolas

Frutas torradas página quatro

Recompensa duas Frutas Caxi Prateadas

Recompensa encontre um Tepig

Recompensa 3.500 PE



Recompensas finais: 3.000 Poeira Estelar, encontre um Emboar e dois Doces Raros

Pesquisa de Campo

A definir

