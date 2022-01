Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa de Campo do evento Usina Elétrica de Pokémon Go

Fãs de Pokémon Go, preparem-se para batalhas eletrizantes no novo evento da Temporada de Legado: Usina Elétrica.

Com foco em Pokémon do tipo Elétrico e espécies que seriam encontradas no ambiente industrial de uma usina elétrica, você poderá encontrar vários Pokémon raros com mais frequência neste novo evento, que vai de 19 de janeiro a 1º de fevereiro.

Entre esses Pokémon, encontramos Helioptile, nativo de Kalos, que estreia no Pokémon Go. Outros Pokémon como Magnemite, Grimer, Voltorb, Electrode, Electabuzz, Porygon e Trubbish também aparecem com mais frequência.

E, além de uma Pesquisa de Campo nova, uma segunda parte do evento começa em 24 de janeiro, com participação da Equipe Go Rocket e muita encrenca. Se você quiser aproveitar ao máximo o evento Usina Elétrica antes de ter que derrotar os recrutas, confira todas as tarefas e recompensas da pesquisa.

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Pesquisa Usina Elétrica

Pegar cinco Pokémon do tipo Elétrico encontre um Electrike encontre um Joltik encontre um Helioptile

Jogar três Bolas Curvas encontre um Magnemite encontre um Voltorb

Tirar uma foto de um Pokémon Elétrico na natureza 25 Megaenergias de Ampharos 25 Megaenergias de Manectric

Caminhar 1km encontre um Helioptile

Caminhar 2km encontre um Trubbish

Caminhar 4km encontre um Emolga



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de janeiro.