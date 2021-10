Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa de Campo do evento Travessura de Halloween Parte 2: Camaradas macabros em Pokémon Go

A comemoração de Halloween de Pokémon Go já está quase acabando e a Travessura de Halloween Parte Dois: Camaradas macabros adiciona mais uma camada às festividades.

Pumpkaboo e Phantump assumem os holofotes na segunda parte do evento, de 22 a 31 de outubro. De um evento com foco em vários tipos, agora o foco está apenas nos Pokémon do tipo Fantasma, além de manter as novas variantes fantasiadas de Pikachu, Piplup e Drifblim in the mix.

Mega Absol aparece no jogo pela primeira vez e os jogadores podem encontrá-lo nas Megarreides do evento. E um novo Desafio de Coleção com Pumpkaboo de vários tamanhos também está disponível.

Além disso, uma nova pesquisa de campo exclusiva do evento traz tarefas dedicadas aos Pokémon do tipo Fantasma. Para encontrar todas as assombrações que estão por aí, confira todas as tarefas e suas recompensas.

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Pegar cinco Pokémon do tipo Fantasma encontre um Pikachu Travessura de Halloween encontre um Piplup Travessura de Halloween

Pegar 15 Pokémon do tipo Fantasma encontre um Drifblim Travessura de Halloween

Pegar 25 Pokémon do tipo Fantasma encontre um Yamask de Galar

Jogar três Bolas Curvas encontre um Spinarak

Girar três discos de PokéParadas ou Ginásios encontre um Spinarak

Usar cinco Frutas Frambo para ajudar a pegar Pokémon encontre um Oshawott

Transferir cinco Pokémon encontre um Shuppet encontre um Duskull



