Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa de Campo do evento Festival das Cores de Pokémon Go

O evento Festival das Cores está no ar em Pokémon Go, o que significa que jogadores de todo o mundo encontrarão certas espécies mais frequentemente entre 15 e 20 de março.

Entre essas espécies estão as várias formas diferentes de Oricorio, que estreia em Pokémon Go com seus estilos coloridos.

Oricorio pode ser encontrado em quatro estilos diferentes, que mudam o tipo primário e a aparência do Pokémon Dançarino. No entanto, cada estilo só pode ser encontrado em partes específicas do mundo, o que significa que Oricorio não é exatamente exclusivo de uma região, mas ainda não será possível obter todas as versões.

Oricorio Estilo Flamenco: Europa, Oriente Médio e África

Oricorio Estilo Animado: Américas

Oricorio Estilo Pa’u: ilhas da África, Ásia, Pacífico e Caribe

Oricorio Estilo Sensu: região Ásia-Pacífico

Além do novo Pokémon, alguns bônus e um novo Desafio de Coleção, também há uma nova Pesquisa de Campo a concluir, trazendo como recompensa encontros com Pokémon de diferentes formas e os três iniciais de Kanto. Confira todas as tarefas e recompensas dessa pesquisa.

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Pegar três Pokémon do tipo Planta encontre um Bulbasaur 20 Megaenergias de Venusaur

Pegar três Pokémon do tipo Fogo encontre um Charmander 20 Megaenergias de Charizard

Pegar três Pokémon do tipo Água encontre um Squirtle 20 Megaenergias de Blastoise

Pegar cinco espécies diferentes de Pokémon encontre um Castform encontre um Castform Forma Ensolarada encontre um Castform Forma Chuvosa encontre um Castform Forma Nevada

Pegar oito espécies diferentes de Pokémon encontre um Burmy Manto Vegetal encontre um Burmy Manto Arenoso encontre um Burmy Manto de Lixo

Chocar um Ovo encontre um Grimer de Alola



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de março.