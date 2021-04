Todas as Horas do Holofote do mês em Pokémon Go (abril de 2021)

Todo mês, Pokémon Go tem alguns eventos especiais, como a Hora do Holofote, que acontece todas as terças-feiras das 18h às 19h locais.

São eventos bem menores que funcionam como versões mini de Dias Comunitários, em que uma espécie específica de Pokémon fica em destaque a cada semana, aparecendo com mais frequência. Eles também incluem bônus especiais, como PE ou Doces de Captura em dobro ao longo do evento.

Pode haver quatro ou cinco Horas do Holofote em um mês, dependendo de quantas terças-feiras o mês tiver e de como a Niantic decidir fazer as coisas.

Normalmente, as Horas do Holofote refletem os eventos atuais e funcionam como complementos. Assim, os treinadores têm a oportunidade de capturar vários Pokémon com características em comum, como Pokémon de Johto aparecerem durante um evento de Johto.

Em abril, haverá quatro eventos de Hora do Holofote, começando com Buneary em 6 de abril, o que se encaixa com o evento de primavera que está rolando. Mas, se quiser acompanhar todos os eventos do mês, confira quais serão as Horas do Holofote e seus bônus em abril:

6 de abril: Buneary Doces de transferência em dobro

13 de abril: Mankey PE de evolução em dobro

20 de abril: Grimer Poeira Estelar de captura em dobro

27 de abril: Finneon PE de captura em dobro



