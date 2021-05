Temporada 4 de Call of Duty: Mobile se chama Spurned and Burned

A quarta temporada de Call of Duty: Mobile, que começa em 27 de maio, se chama Spurned and Burned. O tema será de faroeste e o novo Passe de Batalha terá quatro personagens épicos, armas e muito mais.

Hoje foi lançada a atualização de conteúdo da quarta temporada. Desta vez, a atualização foi lançada cerca de uma semana antes do início oficial da temporada, o que não aconteceu nas temporadas anteriores. O motivo é que a Activision lançou conteúdo novo como parte do evento ‘80s Action Heroes, em homenagem aos heróis de filmes de ação da década de 1980, que começa hoje. Nesse evento, Rambo e John McClane, das franquias clássicas Rambo e Duro de Matar, chegam ao jogo.

Passe de Batalha da quarta temporada de CODM

O passe de batalha de Spurned and Burned terá vários visuais diferentes, personagens, itens e muito mais. Confira na imagem a seguir:

Imagem via Activision

O novo fuzil de precisão, MK2, e a série de pontuação Hawk X3 poderão ser desbloqueados no passe de batalha. A Hawk X3 está disponível no jogo quando um jogador consegue 750 pontos contínuos sem ser eliminado. Ela pode ser controlada manualmente e está equipada com uma metralhadora para eliminar inimigos.

O trailer do passe de batalha de Spurned and Burned foi vazado pela conta Call of Duty Mobile News.

Série Ranqueada

A segunda série ranqueada de Call of Duty: Mobile começa junto com a quarta temporada do jogo. Seu trailer também vazou no Twitter através da conta Call of Duty Mobile News.

Com a segunda série ranqueada, uma novidade chamada Clan Wars (Guerras de Clã) chegará ao jogo. As Guerras de Clã permitem que os jogadores enfrentem outros clãs em troca de recompensa e do simples poder de se gabar como vencedor. A temporada das Guerras de Clã e a série ranqueada acontecerão juntas em CODM.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de maio.