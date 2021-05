Slowpoke de Galar, Mega Slowbro, novo Pokémon Lendário e muito mais chegam em junho a Pokémon Go

Pokémon Go já planejou todo o novo conteúdo, os eventos e os novos Pokémon que chegam ao jogo em junho.

Clamperl será a Descoberta Extraordinária de junho, enquanto Zapdos Sombroso novamente precisará ser salvo de Giovanni e da Equipe Go Rocket através da Pesquisa Especial “The Higher They Fly…”. Um novo Pokémon Sombroso será adicionado ao time de Giovanni em 17 de junho, então você precisa salvar Zapdos o quanto antes.

Aqueles que completarem uma Descoberta Extraordinária durante o mês também receberão um Passe de Reide à Distância de graça e terão PE em dobro.

Regirock, Regice e Registeel estarão de volta às reides de cinco estrelas a partir do dia 1º de junho. Um Pokémon Lendário surpresa aparecerá em 17 de junho e continuará até o fim do mês. As Horas de Reide, por sua vez, serão as seguintes:

2 de junho: Regirock

9 de junho: Registeel

16 de junho: Regice

23 de junho: a definir

30 de junho: a definir

Quanto às Megarreides, Mega Lopunny, Mega Slowbro e Mega Gyarados serão os próximos responsáveis e cada um deles ficará por uma semana, começando com o Mega Lopunny em 1º de junho. Será a estreia de Mega Slowbro no jogo. A partir desta rotação, só haverá um Mega Pokémon aparecendo em reides por vez.

A Niantic também confirmou que haverá ao menos três eventos em junho, começando com “Uma descoberta bem vagarosa” de 8 a 13 de junho. Esse evento contará com a estreia de Slowpoke de Galar, Slowbro de Galar e Mega Slowbro, com Desafio de Coleção temático e dedicado aos Pokémon preguiçosos e ativos.

O evento do Solstício estará de volta de 17 a 20 de junho, dividindo o hemisfério em dois eventos separados. O hemisfério norte encontrará Pokémon temáticos do verão, enquanto o hemisfério sul terá temática de inverno.

O último evento confirmado ainda não tem nome, mas, no texto em inglês, a Niantic diz que os jogadores poderão “sink their two front teeth into an unexpected event” (em tradução livre, algo como “afundar os dentes em um evento inesperado”) de 25 de junho a 1º de julho.

Além disso, o Dia Comunitário de junho já foi confirmado para o dia 6 de junho, das 11h às 17h locais, e será dedicado a Gible.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de maio.