Semana da Sustentabilidade de Pokémon Go terá Oranguru e Cherubi brilhante

A Semana da Sustentabilidade, evento anual de Pokémon Go, está de volta. O objetivo é promover um estilo de vida mais ativo e sustentável nos jogadores de todo o mundo, com diversos benefícios e novos conteúdos adicionados ao jogo.

Oranguru, o Pokémon Sábio, estreia em Pokémon Go neste evento, que vai de 20 a 25 de abril e nos leva de volta à Selva Exuberante. Esse Pokémon dos tipos Normal e Psíquico é conhecido por ser extremamente inteligente e passa muito tempo meditando ou travando batalhas intelectuais com outros Pokémon mais espertos, como Slowking.

Além de Orangaru, outros Pokémon temáticos da natureza e relacionados à reciclagem aparecerão mais frequentemente. Turtwig, Oddish, Cherubi, Grimer e Trubbish são alguns exemplos. Cherubi também ficará disponível em versão brilhante pela primeira vez, se você tiver sorte.

Ao longo do evento, haverá novas Pesquisas de Campo e Temporárias com foco em caminhadas e na natureza, além de um novo Desafio de Coleção. E, em 23 de abril, a Niantic vai plantar uma árvore (até o limite de 100.000 árvores) para cada jogador que caminhar 5km ou mais no Dia Comunitário de Stufful.

Será preciso usar um Módulo Atrair Musgoso para concluir certas tarefas e desafios, porque certos Pokémon, como Gloom e Weepinbell, só aparecem quando esse item estiver ativo. Felizmente, haverá uma caixa gratuita especial do evento na loja do jogo, contendo um Módulo Atrair Musgoso.

A Niantic também vai incluir mais uma novidade na Semana da Sustentabilidade. Pela primeira vez, os jogadores receberão PE em dobro ao girar discos de novas PokéParadas, o que funciona como incentivo para caminhar distâncias mais longas e conhecer novos lugares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de abril.