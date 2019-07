Riot revela nova linha de skins PROJETO

A Riot Games revelou o novo evento PROJETO no Twitter. Agora, Pyke, Akali, Irelia e Jinx são as estrelas, cada um com um papel na animação cheia de ação da Riot.

PROJETO: Retaliação tem um cenário cyberpunk, com um monte de coisas mecânicas, armas e tumulto. É como se tivesse saído direto de O Exterminador do Futuro, mas, é claro, com um quê de League of Legends. No fim do vídeo, aparecem os quatro antagonistas, que parecem prontos para dominar a cidade, cada um com um traje fluorescente.

League of Legends Brasil 👾 on Twitter Um grupo de renegados cibernéticos planeja se infiltrar na cidade para destruir a entidade que os criou – e depois os abandonou: a Corporação PROJETO. https://t.co/8UX1FLzoZR

É difícil distinguir os detalhes exatos, mas as skins parecem mais bonitas que nunca. Nos acostumamos a ver skins de alta qualidade nos eventos PROJETO, e a Riot não nos deixou na mão. As skins normalmente custam caro, mas é difícil para os colecionadores e os amantes de cosméticos dizerem não.

Os detalhes do evento PROJETO ainda não foram revelados, mas é de se imaginar que saiam em breve. Aguarde novas missões, ícones de invocador e mais.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 14 de julho.