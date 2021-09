Riot busca alterar a aparência da skin Thresh Liberto para se parecer mais com o de ‘Uma Noite na Taverna’

A Riot Games está “ajustando” a skin recém-lançada de League of Legends e Wild Rift, Thresh Liberto, para se parecer mais com a forma como o campeão aparece no vídeo recém-lançado “Uma Noite na Taverna“.

Na cinemática “Uma Noite na Taverna”, Thresh é apresentado como um homem mais velho com características mais distintas. Esses recursos nunca necessariamente fizeram o seu caminho para o LoL e Wild Rift quando a skin foi originalmente lançada, mas virão para os dois jogos com suas próximas atualizações.

We'll be releasing changes to Unbound Thresh on League of Legends as well! https://t.co/ISQt45fmqa — League of Legends (@LeagueOfLegends) September 2, 2021

A Riot adicionará mais detalhes ao rosto de Thresh Liberto, incluindo marcas ao redor do nariz do personagem para mostrar sua idade, bem como marcas mais escuras em sua testa. As marcas e linhas pré-existentes no rosto de Thresh na pele também devem ser escurecidas e aprofundadas. Mais definição será adicionada aos lábios de Thresh, enquanto olheiras serão implementadas sob seus olhos.

A versão original de Thresh Liberto mostra menos detalhes e muito menos complexidade nas características faciais do personagem. As atualizações na skin devem fazer com que Thresh pareça muito mais velho no jogo do que quando a skin foi lançada. Não está claro se alguma outra parte do modelo da skin será alterada neste momento.

Thresh Liberto foi lançado como parte do evento Sentinelas da Luz do LoL no início deste ano. A skin foi uma das primeiras a ser lançada para Wild Rift e LoL, o que significa que receberá atualizações em ambos os jogos em um futuro próximo.

Os jogadores do Wild Rift podem esperar que o Thresh Liberto seja atualizado com a atualização 2.5. A Riot não anunciou qual atualização do LoL irá receber as atualizações da skin.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 03 de setembro.