Quem venceu o Minecraft Championships (MCC) 14?

A Noxcrew comprovou que a espera de cinco meses por outro Minecraft Championships (MCC) valeu a pena e realizou um ótimo evento para começar a segunda temporada.

Com jogos, recursos e conteúdo renovados, os Aqua Axolotls se saíram vitoriosos com um desempenho dominante no Dodgebolt para encerrar o MCC 14.

Embora tenham ficado atrás da Blue Bats na classificação geral, HBomb94, Smajor1995 e seu time venceram a equipe de Sapnap por 3-1 no evento final, levando para casa a primeira moeda da segunda temporada.

Com a vitória do MCC 14, HBomb94 agora é o jogador que mais venceu MCCs na história, sendo o primeiro a conseguir quatro títulos — ele já tinha vencido o MCC 2, o MCC 7 e o MCC 9. Smajor1995 agora também venceu o evento três vezes, enquanto Wisp e Solidarity venceram pela primeira vez nesta edição.

Confira o placar final do evento que terminou com a vitória da Aqua Axolotls por 3-1 no Dodgebolt.

Blue Bats: 21.528 Moedas Aqua Axolotls: 20.218 Moedas Purple Pandas: 19.833 Moedas Red Rabbits: 17.882 Moedas Yellow Yaks: 17.504 Moedas Pink Parrots: 15.566 Moedas Green Guardians: 15.252 Moedas Orange Ocelots: 15.093 Moedas Cyan Creepers: 13.730 Moedas Lime Llamas: 13.523 Moedas

A Noxcrew ainda não confirmou as datas do MCC 15, mas a segunda temporada começou bem com seu primeiro evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de maio.