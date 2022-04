Quando termina a temporada 3 de CoD: Mobile?

A terceira temporada de Call of Duty: Mobile, Incursão Irada, trouxe uma temática retrô ao jogo. Com ela, chegaram ao passe de batalha de CoD: Mobile vários operadores temáticos dos anos 1980. Mas o tempo para habilitá-los está acabando, pois a temporada termina no final deste mês.

A julgar pela contagem regressiva dentro do jogo, a terceira temporada de CoD: Mobile vai terminar em 28 de abril. Como a Activision usa o fuso horário UTC, convertendo para o nosso fuso seria às 21h BRT de 27 de abril. Ou seja, você tem até essa data e hora para avançar no passe de batalha e conseguir todas as recompensas.

O passe de batalha gratuito também conta com duas novidades na terceira temporada do jogo. A Habilidade de Operador Núcleo do Reator pode ser desbloqueada no escalão 14 e a submetralhadora MAC-10 será adicionada ao seu inventário ao atingir o escalão 21.

Para combinar com a temática retrô, a temporada também trouxe o mapa Miami Strike, de Black Ops Cold War, pela primeira vez a CoD: Mobile. Por fim, um novo acessório para a AK-47, o GRU Combo Grip, foi lançado no começo deste mês em um desafio sazonal.

Pelas temporadas passadas, a quarta temporada de CoD: Mobile deve começar 24 após o fim da temporada anterior, ou seja, às 21h BRT de 28 de abril. A atualização de conteúdo da quarta temporada deve começar um pouco antes. A Activision já começou a mostrar prévias do que vem por aí, incluindo dois novos mapas e um atirador de elite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de abril.