Quando lança Pokémon Estampas Ilustradas Live?

A Pokémon Company revelou hoje a próxima etapa de sua experiência digital de Pokémon Estampas Ilustradas com o novo aplicativo Pokémon Estampas Ilustradas Live.

Estampas Ilustradas Live será uma versão nova e atualizada do Pokémon Estampas Ilustradas Online, que foi lançado em maio de 2012. Ele terá atualizações mais frequentes, melhorias visuais e foco em conteúdo mais novo.

O jogo será gratuito, com várias formas de habilitar conteúdo, incluindo o uso dos códigos encontrados nos produtos físicos de Pokémon Estampas Ilustradas e novas moedas de jogo — Moedas, Créditos e Cristais. Mas não será possível fazer trocas no jogo.

Você vai poder transferir quase todo seu conteúdo do Estampas Ilustradas Online para o Estampas Ilustradas Live no lançamento e todas as cartas de expansões a partir de Sol & Lua Trovões Perdidos estarão disponíveis desde o lançamento. A Pokémon Company confirmou que o novo aplicativo também terá suporte ao formato expandido, com todas as cartas a partir da série Black & White disponíveis em atualizações futuras.

Além da revelação, a Pokémon Company revelou que pretende realizar um teste beta fechado no Canadá em breve, com um beta aberto global em algum momento deste ano. Mas o teste beta só será realizado em PC e Mac. Considerando que as primeiras informações sobre Estampas Ilustradas Live foram encontradas no verso dos novos produtos Golpe Fusão, isso pode significar que o beta aberto será lançado até 12 de novembro, que é quando lança a nova expansão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de setembro.