Quando lança o beta de WoW Wrath of the Lich King Classic?

World of Warcraft Classic vai entrar de cabeça na era da expansão Wrath of the Lich King ainda neste ano, segundo a Blizzard. E, embora ainda não tenha sido divulgada uma data exata para o lançamento, você já pode começar a se preparar para o beta.

No site oficial de WoW Classic, já aparece a opção para se inscrever no beta de WotLK Classic com apenas um clique, embora o conteúdo de The Burning Crusade Classic ainda não esteja completo.

Ainda falta lançar uma parte de conteúdo de TBC Classic e a expansão clássica foi relançada há menos de um ano. Como o lançamento original de TBC e WotLK, em meados dos anos 2000, teve um intervalo de quase dois anos, é provável que WotLK Classic seja lançado mais perto do fim deste ano — provavelmente, alguns meses depois do lançamento da última raide de TBC, Platô da Nascente do Sol.

E o que isso significa para o beta de WotLK Classic?

Com conteúdo de TBC Classic ainda em andamento, o que podemos fazer é ter paciência na espera pelo beta de WotLK Classic. Primeiro haverá um teste desse conteúdo de TBC e, quando ele passar para os servidores ativos, a Blizzard deve seguir para o beta de WotLK.

Ainda não há data e hora para o beta de WotLK Classic, mas provavelmente será pouco depois que o Platô da Nascente do Sol chegar a TBC Classic. Com isso, os jogadores terão a oportunidade de concluir o que TBC Classic tem a oferecer antes de começarem a se preparar para Nortúndria e criar seus Cavaleiros da Morte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 21 de abril.