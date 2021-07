Quando começa o Pokémon Go Fest 2021?

O Pokémon Go Fest 2021 é a nova edição do maior evento para jogadores de todo o mundo, trazendo conteúdo novo, bônus e muitos motivos para aproveitar.

O evento em si acontecerá em 17 e 18 de julho e será preciso adquirir um ingresso pago na loja do jogo para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do evento, pois parte dele estará disponível apenas para quem tiver ingressos. Certas partes do conteúdo, no entanto, estarão disponíveis também para os jogadores que não quiserem comprar ingressos.

Assim como em outras edições do Pokémon Go Fest, o Pokémon Go Fest 2021 será dividido em partes diferentes, sendo o primeiro dia dedicado a capturar Pokémon e concluir uma Pesquisa Especial exclusiva sobre Pokémon Míticos e música. O segundo dia será dedicado às reides, que terão quase todos os Pokémon Lendários que já tenham aparecido em Pokémon Go.

Para todos os jogadores, o Pokémon Go Fest acontece das 10h às 18h locais nos dois dias. Todo o conteúdo exclusivo de cada dia do evento ficará disponível nesse período, depois será removido, exceto alguns bônus gerais que também estarão disponíveis para os jogadores sem ingressos.

Além das datas do Pokémon Go Fest, a Niantic também trará de volta o desafio do Ultradesbloqueio. O bônus de Ultradesbloqueio pode render até três semanas de conteúdo adicional e eventos para todos os jogadores de Pokémon Go. Esses bônus só serão ativados se os jogadores participantes do Pokémon Go Fest 2021 concluírem certos desafios globais específicos na Arena de Desafio Global.

Neste ano, haverá um total de 24 desafios globais, que todos os treinadores devem concluir juntos para desbloquear essas três semanas de conteúdo adicional. O conteúdo adicional ficará ativo entre 23 de julho e 31 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de julho.