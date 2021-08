PUBG Mobile revela parcerias com Alan Walker, Jujutsu Kaisen e Zaha Hadid Architects

PUBG Mobile anunciou ontem, durante o Team Up Challenge 2021, suas próximas parcerias, que serão com o DJ norueguês Alan Walker, a o mangá/anime japonês Jujutsu Kaisen e o escritório de arquitetura e design britânico Zaha Hadid Architects.

Não é a primeira parceria do battle royale com Alan Walker. Em 2019, o DJ lançou dois novos singles, “On My Way” e “Live Fast”, em parceria com PUBG Mobile. Segundo a Tencent, uma nova colaboração com ele acontecerá em breve.

Outra grande parceria do jogo é com o mangá e anime japonês Jujutsu Kaisen. O mangá é um dos mais vendidos no mundo inteiro e teria mais de 50 milhões de cópias em circulação, entre cópias físicas e digitais. Em um comunicado, a Tencent anunciou que o anime e o mangá trariam “novo conteúdo colaborativo em breve” a PUBG Mobile.

Não é a primeira parceria desse tipo para o jogo. Uma das mais recentes foi com o filme de ação Godzilla vs. Kong. Com isso, os titãs do filme foram adicionados ao jogo em modos battle royale exclusivos. Algo parecido também pode acontecer com Jujutsu Kaisen.

A Tencent havia declarado em julho, no lançamento do P.D.P Project, que pretendia colaborar com uma “grande variedade” de artistas e museus do mundo inteiro para desenvolver conteúdo para o jogo.

Com isso, o jogo anunciou uma parceria com o escritório de arquitetura britânico Zaha Hadid Architects. Segundo a Tencent, isso trará o “design inovador” da empresa para as futuras atualizações de mapas de PUBG Mobile.

Imagem via Tencent

O PUBG Mobile Team Up Challenge 2021 aconteceu entre 20 e 29 de agosto em cinco regiões: MENA, Europa, SEA, América do Norte e América do Sul. Os vencedores foram os seguintes:

MENA: time de Nasrat

Europa: time de FROZENNX

SEA: time de Zen

América do Norte: time de Wynnsanity

América do Sul: time de Lu Power

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 30 de agosto.