Próximo evento de Legends of Runeterra trará K/DA com 5 novas cartas

Após o lançamento de Monumentos do Poder, o próximo evento de Legends of Runeterra terá como foco a popular linha de skins K/DA de League of Legends. O evento entre os jogos, que começará no dia 28 de outubro, ocorrerá em LoR, LoL e Teamfight Tactics.

Os jogadores que entrarem no LoR receberão um passe de evento gratuito composto por um conjunto de Feitiços Épicos com todas as integrantes do grupo: Ahri, Akali, Evelynn, Kai’Sa, e a mais nova integrante, Seraphine. Os jogadores poderão melhorar o passe para conseguirem ainda mais guardiões e itens cosméticos, todos inspirados no universo da K/DA.

Um novo modo de jogo chamado Poder Estelar K/DA, um suposto Experimento de Laboratório, dará aos jogadores a chance de experimentar cinco decks que contém os novos feitiços da K/DA. Junto dos decks pré-construidos, um efeito persistente baseado no deck de personagem escolhido irá fortalecer o tabuleiro do jogador para manter o jogo interessante.

Além do passe de evento e o novo modo de jogo, há também um outro item cosmético que os jogadores terão a chance de comprar, o tabuleiro da K/DA. O tabuleiro em si contém versões instrumentais especial de diferentes faixas icônicas da K/DA. Os jogadores terão a habilidade de trocar de música no meio de cada partida para criar o seu mix perfeito.

O evento da K/DA começará em LoR no dia 28 de outubro. LoR: Monumentos do Poder será lançado oficialmente para PC e celular no dia 14 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de outubro.