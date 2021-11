Próxima temporada de Pokémon Go se chamará Temporada do Legado e pode ser temática de Pokémon Legends: Arceus

Com o fim da Temporada de Travessura, a Niantic vai voltar ao passado em sua próxima temporada de conteúdo de Pokémon Go.

A partir de 1º de dezembro, começa a Temporada do Legado de Pokémon Go, que vai durar até 1º de março de 2022. Não foram divulgados mais detalhes com o anúncio, mas a Niantic disse que olhará “para o passado em busca de respostas” que ajudarão a guiá-los para o futuro.

Na próxima temporada do Pokémon GO, olharemos para o passado em busca de respostas que nos ajudarão a nos guiar para o futuro do Pokémon GO!



Juntem-se a nós enquanto levamos nossa aventura do Pokémon GO para a Temporada do legado! pic.twitter.com/xGFr3oWcns — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) November 29, 2021

Imediatamente, os fãs perceberam que o estilo da fonte e a menção ao passado parecem conectados ao futuro lançamento Pokémon Legends: Arceus, que se passa em uma versão antiga da região de Sinnoh, a região de Hisui.

Não seria a primeira vez que a Pokémon Company trabalha com a Niantic e promove novos lançamentos em Pokémon Go, sendo o exemplo mais recente um evento conjunto para o lançamento de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, remakes da quarta geração para Nintendo Switch, que saíram em 19 de novembro. Mas será a primeira vez que se faz algo nessa escala, caso o evento inteiro seja dedicado ao mundo de Pokémon e ao lançamento de Pokémon Legends: Arceus, que será em 28 de janeiro de 2022.

Pokémon Legends: Arceus parece uma mudança drástica para a série Pokémon e, com o sucesso que Pokémon Go foi capaz de sustentar, a decisão de juntar os dois em uma nova temporada de conteúdo faz sentido — se for mesmo acontecer. Isso pode fazer com que alguns dos “novos” Pokémon, como as formas de Hisui ou evoluções como Kleavor e Basculegion, fiquem disponíveis também em Pokémon Go.

Não saberemos com certeza até que todas as informações sejam confirmadas, mas a Temporada do Legado pode começar uma nova era de Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de novembro.