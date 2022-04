Próxima expansão de World of Warcraft já tem data para ser revelada

A Activision Blizzard confirmou que está se preparando para revelar o próximo capítulo de World of Warcraft, começando com uma nova expansão, a ser revelada às 13h BRT de 19 de abril.

“World of Warcraft instigou imaginações por meio de uma narrativa rica e dos mundos vastos que prevaleceram durante a expansão Shadowlands”, diz o anúncio.

“Das profundezas desesperançosas da Gorja às planícies etéreas de Zereth Mortis, as Terras Sombrias apresentam um mundo que desafia os heróis a confrontar as forças que ameaçam perturbar o equilíbrio cósmico entre vida e morte. Com a história das Terras Sombrias prestes a se encerrar, chegou a hora de dar uma olhadinha no que espera os heróis de Azeroth.”

Você pode ver o anúncio ao vivo nos canais oficiais de Warcraft na Twitch e no YouTube. Será a primeira nova expansão do jogo desde o lançamento de Shadowlands, em novembro de 2020.

Ainda não se sabe como vai ser o próximo capítulo de World of Warcraft, mas, segundo o VGC, que cita um suposto vazamento do site do jogo, o nome da expansão pode ser “Dragonflight“. Combina com a mais recente descoberta dos mineradores de dados, que incluía montarias como dragões verde-esmeralda, mas até agora não passa de especulação.

Mas não vai mais demorar muito para os fãs terem notícias da expansão. Se quiser saber tudo, não perca a transmissão ao vivo na próxima terça-feira.

