Programação completa do Pokémon Go Fest 2022

O Pokémon Go Fest será dividido em alguns segmentos neste ano, com um evento de dois dias em junho e um evento final em agosto. Cada uma dessas partes será diferente e terá seus próprios bônus, incentivando a participação dos jogadores, mesmo que não tenham o ingresso pago para o evento.

A partir de hoje, já é possível comprar seu ingresso para o Festival de Pokémon Go 2022 na loja do jogo. O ingresso custa R$84,90 e garante acesso ao evento no sábado, 4 de junho, e no domingo, 5 de junho.

O primeiro dia do evento será dedicado a uma nova Pesquisa Especial e ao retorno das Horas de habitat, trazendo Pokémon raros de volta e incluindo pela primeira vez o Pokémon Gratidão Shaymin como recompensa da pesquisa. Nessa Pesquisa Especial, também será testado um novo estilo de personalização em que os jogadores poderão escolher um nível de dificuldade sem afetar as recompensas principais.

No segundo dia, as reides de cinco estrelas trazem novos Pokémon, além de haver mais uma Pesquisa Especial e maior presença da Equipe Go Rocket. Além disso, diversos Pokémon ficarão disponíveis em suas versões brilhantes pela primeira vez. Se você tiver sorte, poderá encontrar Shroomish brilhante, Numel brilhante, Karrablast brilhante, Axew brilhante e Shelmet brilhante por aí.

O Pokémon Go Fest 2022 acontece das 10h às 18h locais dos dois dias. Todo o conteúdo exclusivo de cada dia de evento ficará disponível por um período e depois será removido, exceto alguns bônus exclusivos para os jogadores que não tiverem comprado ingressos. Se você pretende participar, confira abaixo a programação completa do evento, dividida por dia e por tipo de conteúdo.

Festival de Pokémon Go 2022, Primeiro Dia

Rotação de Habitats

Habitat Cidade: 10h e 14h locais

Habitat Planícies: 11h e 15h locais

Habitat Floresta tropical: 12h e 16h locais

Habitat Tundra: 13h e 17h locais

Conteúdo geral

Jogadores que tiverem comprado ingressos terão mais chances de encontrar Pokémon brilhantes

Arena de Desafio Global para portadores de ingressos

Pesquisa Especial Personalizável com Shaymin Forma Terrestre

Festival de Pokémon Go 2022, Segundo Dia

Conteúdo geral

Arena de Desafio Global para todos os jogadores

Novos Pokémon em reides de cinco estrelas

Portadores de ingressos terão uma segunda Pesquisa Especial

Portadores de ingressos encontrarão balões da Equipe GO Rocket e receberão Componentes Misteriosos como recompensa

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de abril.