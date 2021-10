Prime Gaming e Riot lançam nova parceria com conteúdo exclusivo no jogo

Embora o Prime Gaming da Amazon e a Riot Games tenham trabalhado juntos desde 2018, a nova parceria entre as duas empresas traz conteúdo exclusivo e valioso aos jogadores. O Prime Gaming também passará a patrocinar oficialmente os esports da Riot.

Foi anunciado hoje que assinantes do serviço Amazon Prime terão acesso a vários novos itens cosméticos e espólios através do Prime. Você vai poder habilitar conteúdo exclusivo para todos os títulos da Riot, como League of Legends, VALORANT, Wild Rift e Legends of Runeterra.

A partir de 27 de outubro, membros Amazon Prime podem resgatar Cápsulas @primegaming mensais com RP grátis e mais!



▶Saiba mais: https://t.co/rJ9q8O6wYr pic.twitter.com/zHVUmwdAPw — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 27, 2021

O conteúdo do Prime Gaming, antes chamado de Twitch Prime, pode ser acessado em todas as plataformas e dispositivos, como PC, mobile e console.

A partir de hoje, todos os assinantes Prime poderão resgatar a Cápsula Prime Gaming de League of Legends. Ela inclui 650 Riot Points, uma skin de 1.350 RP, cinco Fragmentos de Campeão, 200 Essências Laranja, dois Fragmentos de Eternos de Série 1 e um Bônus de EXP de 30 dias. Os fãs de esports do LoL também vão encontrar um emote personalizado de esports durante os eventos globais de 2022.

E, a partir de 18 de novembro, também haverá conteúdo exclusivo no Prime para League of Legends: Wild Rift. O conteúdo gratuito para o jogo mobile será disponibilizado no Prime a cada duas semanas ao longo de um ano.

Larry Plotnick, do Prime Gaming, está empolgado com a nova parceria com a Riot.

“Já faz um tempinho que trabalhamos com a Riot, mas esta colaboração aumenta o valor para os usuários e garante que os jogos da Riot ficam muito melhores com Amazon Prime”, diz Plotnick. “Estamos ansiosos para trazer mais conteúdo novo aos assinantes Prime Gaming nos próximos meses.”

Jung Suh, diretor de operações do Prime Gaming, também está feliz com o lançamento dessa nova parceria. Segundo ele, desde que começou a trabalhar na Amazon, há cinco anos, ele viu as recompensas do Prime Gaming crescerem de um item por mês a mais de 580 itens por mês para assinantes Prime.

Suh conta ao Dot Esports que está mais ansioso pelo fator esports da parceria com a Riot e acredita que trará muitas vantagens aos fãs de jogos da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kate Irwin no Dot Esports no dia 27 de outubro.