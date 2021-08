Por que aparecem anéis/portais no céu de Pokémon Go e o que eles fazem?

Com o começo do Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo de Pokémon Go, os jogadores começaram a encontrar alguns anéis misteriosos no céu do mapa do jogo.

Esses anéis já apareceram antes ao longo das últimas semanas, especificamente no último dia do Pokémon Go Fest 2021 e no trailer da última parte do Ultradesbloqueio.

Para os que não sabem, os anéis foram criados pelo Pokémon Mítico Hoopa, que tem a habilidade de modificar o espaço, permitindo transportar itens através de seu círculo. E sua forma alternativa, Hoopa Unbound, tem a habilidade de controlar e invocar poderosos Pokémon Lendários.

Todo o evento de Ultradesbloqueio de Sword e Shield se baseia na ideia de que os anéis de Hoopa estão trazendo vários Pokémon dos jogos mais recentes de Pokémon para Pokémon Go, o que pode significar que o próprio Hoopa será adicionado ao jogo em um futuro próximo, após um mês de prévias.

Além de ser um motivo conveniente para certos novos Pokémon aparecerem e um conceito legal para a Niantic explorar visualmente, os anéis não significam muita coisa no jogo, já que não é possível interagir com eles.

Presume-se que eles continuem no céu até o fim do Ultradesbloqueio Parte 3, em 31 de agosto. Até lá, você pode aproveitar os novos Pokémon de Galar e a pesquisa exclusiva do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de agosto.