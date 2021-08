Pokémon Go terá Zacian, Zamazenta e mais Pokémon de Galar no Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo

Inicialmente, os jogadores previam que Hoopa seria o foco da terceira e última semana do Ultradesbloqueio de Pokémon Go, mas a Niantic decidiu usar os poderes do Pokémon Mítico para trazer mais espécies da região de Galar.

A partir de 20 de agosto e até 31 de agosto, você poderá encontrar vários Pokémon diferentes que foram lançados em Pokémon Sword & Shield, incluindo os Pokémon Lendários Zacian e Zamazenta.

Outros Pokémon da oitava geração, como Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool e Falinks, também aparecerão durante o Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo. Além disso, versões brilhantes de Farfetch’d de Galar, Meowth de Galar, Weezing de Galar e Stunfisk de Galar estarão disponíveis.

Ao longo do evento, Meowth de Galar, Ponyta de Galar, Slowpoke de Galar, Farfetch’d de Galar, Zigzagoon de Galar, Darumaka de Galar e Stunfisk de Galar estarão nos ovos de 7km. E, por ser um evento tão grande, haverá duas semanas diferentes de rotações de reides: uma de 20 a 26 de agosto e a outra de 26 de agosto a 1º de setembro.

Novas pesquisas exclusivas do evento (Pesquisa Temporária e Pesquisa de Campo) estarão ativas nas duas semanas, trazendo muitos dos Pokémon descobertos na região de Galar.

Como bônus especial, uniformes de Ginásio inspirados nos ginásios de Galar estarão disponíveis como itens de avatar em Pokémon Go a partir de 19 de agosto. O uniforme principal será gratuito, enquanto os uniformes dos tipos Dragão e Sombrio poderão ser comprados na loja.

A Niantic também deu a entender que Hoopa ainda estará por aí, então não descarte a possibilidade de encontrar o Pokémon Mítico.

