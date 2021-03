Pokémon Go terá 5 eventos, novos Pokémon e muito mais em abril

Parece que abril vai pegar tudo que a Niantic adicionou a Pokémon Go em março e expandir, trazendo ainda mais conteúdo. Isso inclui uma nova Pesquisa Especial, as formas Therian de Tornadus e Landorus e outra nova Megaevolução.

Cinco novos eventos também foram confirmados para abril, além de um especial, que vai começar no fim do mês e continuar até maio. Mas os detalhes desse evento específico só serão compartilhados no futuro.

Começando junto com o novo mês, haverá a nova Pesquisa Temporária da Equipe Go Rocket, que precisa ser completada até 8 de abril e inclui Zapdos Sombroso nas mãos de Giovanni e muito mais. De 4 a 8 de abril, um evento especial trará Chansey, Blissey e Happiny usando coroas de flores, além de outras surpresas de primavera, ao jogo.

A Rival’s Week (Semana dos Rivais), que acontece de 13 a 18 de abril, passa o foco para os Pokémon que são rivais um do outro, como Seviper e Zangoose. Haverá também alguns Pokémon que estarão estreando em Pokémon Go durante esse evento.

A Sustainability Week (Semana da Sustentabilidade) acontece de 20 a 25 de abril e conta com Pokémon relacionados à sustentabilidade, como Grimer e Trubbish, que aparecerão com mais frequência. O Friendship Day (Dia da Amizade) acontece durante esse evento, em 24 de abril, e comemora a amidade com detalhes que serão anunciados quando o evento estiver mais próximo.

Além de tudo isso, já sabemos que o Dia Comunitário de abril terá Snivy em destaque. Você poderá obter um Serperior com o ataque Frenzy Plant durante o evento, em 11 de abril.

Frillish será o encontro especial da pesquisa de abril, enquanto as formas Therian de Tornadus e Landorus aparecerão pela primeira vez nas Reides cinco estrelas ao longo do mês, começando com Tornadus de 30 de março a 13 de abril. Tornadus Forma Incarnate, Thundurus Forma Incarnate e Landorus Forma Incarnate também vão aparecer novamente nas Reides cinco estrelas para encerrar o mês, a partir de 27 de abril.

Um novo Pokémon Megaevoluído vai aparecer nas Megarreides a partir de 4 de abril, então podemos esperar também mais notícias sobre isso em breve.

Como sempre, haverá um evento Hora de Reide toda quarta-feira às 18h locais. A Hora do Pokémon em Destaque acontece toda terça-feira nesse mesmo horário.

Por fim, uma oferta única gratuita que contém um Passe de Reide à Distância e outros itens ficará disponível na loja toda segunda-feira. Os itens adicionais mudam a cada semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de março.

