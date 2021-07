Pokémon Go se dedicará às semanas do Ultradesbloqueio e a conteúdo novo misterioso em agosto

A maior parte do conteúdo de agosto ainda é segredo.

Um dos maiores meses da história de Pokémon Go está acabando, mas a Niantic vai emendar o Pokémon Go Fest 2021 em outra sequência de eventos.

A partir de 1º de agosto, Chimecho será a Descoberta Extraordinária do jogo. Essas descobertas ainda darão PE em dobro ao longo do mês, que faz parte da Temporada de Descobertas.

Agosto também terá a presença constante de Pokémon lendários, com os eventos de Ultradesbloqueio até o fim do mês. Dialga continuará nas reides até 6 de agosto, enquanto Palkia entrará em seu lugar no Ultradesbloqueio parte dois: Espaço. Os dois Pokémon também estarão disponíveis em suas versões brilhantes pela primeira vez.

Mais detalhes da terceira semana de Ultradesbloqueio serão divulgados durante o mês, mas é provável que Hoopa finalmente fique disponível nas reides de cinco estrelas em 20 de agosto.

Também já sabíamos que o Dia Comunitário de agosto será um evento estendido que acontecerá entre 14 e 16 de agosto, com Eevee e todas as suas evoluções como destaques. Quanto às Megarreides, Mega Charizard X, Mega Ampharos, Mega Beedrill e Mega Pidgeot estarão em rotações semanais até 1º de setembro.

Também haverá cinco Horas de Holofote neste mês, começando com Magnemite em 3 de agosto, depois Shellos do Mar Oriental e Ocidental em 10 e 17 de agosto, respectivamente. As duas últimas Horas de Holofote ainda não foram reveladas, mas estarão conectadas ao último Ultradesbloqueio.

A Niantic não confirmou eventos além dos três Ultradesbloqueios e da Noite de Batalhas Go, mas não se precisa de muito mais que isso, até porque eles coincidem com outros bônus e possíveis anúncios adicionais.

