Pokémon Go revela evento Montanhas do Poder, com destaque aos Pokémon de Pedra e Aço

Em breve, os jogadores de Pokémon Go poderão conseguir algums Pokémon raros e poderosos. O líder da Equipe Instinto, Spark, os levará em uma expedição por montanhas que lembram as das regiões de Johto e Sinnoh.

A Niantic revelou detalhes do evento Montanhas do Poder, que contará com vários Pokémon dos tipos Pedra e Aço na natureza, Reides e encontros como recompensa de Pesquisas. Esse evento dá continuidade às comemorações da Temporada de Legado de Pokémon Go, que busca reconhecer a rica história da série.

De 7 a 13 de janeiro, você poderá encontrar Zubat, Machop, Geodude de Kanto, Onix, Nosepass, Barboach e Ferroseed com mais frequência na natureza. A distância necessária para conseguir um coração com o seu Companheiro também será reduzida à metade ao longo do evento, seguindo o tema de uma expedição pelas montanhas.

Uma Pesquisa Temporária exclusiva do evento inclui encontros com Mawile e Beldum. Ao concluir tarefas da Pesquisa de Campo, você terá a chance de encontrar Geodude de Alola, Slugma e Mawile. Slugma também estará disponível em versão brilhante pela primeira vez em Pokémon Go durante o evento. A recompensa da Descoberta Extraordinária de janeiro, ao concluir uma semana de tarefas da Pesquisa de Campo, será Onix. Megaenergias de Steelix já estão disponíveis gratuitamente em uma Pesquisa Temporária.

Pokémon temáticos das montanhas também estarão nas Reides durante o evento. Você poderá enfrentar e capturar Geodude de Alola, Onix, Ursaring, Donphan, Medicham, Absol, Beldum, Bronzor e Heatran. Mega Aerodactyl também fará sua estreia nas Megarreides.

Com vários bônus e Pokémon raros, o evento Montanhas do Poder começa às 10h locais de 7 de janeiro e termina às 8h locais de 13 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 05 de janeiro.