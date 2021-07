Pokémon Go lucra mais de R$100 milhões nos 2 dias de Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 rendeu 21 milhões de dólares (mais de R$100 milhões) ao jogo em seus dois dias, segundo um relatório do Sensor Tower no Eurogamer.

O evento digital, que aconteceu no sábado, 17 de julho, e no domingo, 18 de julho, trouxe muitos Pokémon brilhantes, desafios, pesquisas e, no último dia de evento, reides lendárias. Muitos jogadores provavelmente compraram vários passes de reide no segundo dia, fora o valor do ingresso.

Embora o Pokémon Go Fest tenha durado dois dias, só ficou ativo de verdade por 16 horas ao longo do final de semana. Nesse período, segundo a Niantic, os treinadores capturaram mais de 1,5 bilhão de Pokémon, giraram mais de 900 milhões de discos de PokéParadas, concluíram mais de 23 milhões de reides e caminharam um total de 125 milhões de quilômetros.

Você podia participar do Pokémon Go Fest online em qualquer lugar do mundo, mas também houve vários eventos presenciais. Nos tempos antes da pandemia, o evento acontecia em um local central. O formato diferente permite que muito mais jogadores participem, aumentando o número de pessoas que investem dinheiro no evento.

“Agradecemos a vocês, Treinadores, por tornarem o Pokémon Go Fest deste ano tão especial”, disse a Niantic. “Estamos felizes em ver o quanto vocês curtiram o evento, seja em casa, em um parque nas imediações ou até mesmo em uma de nossas comemorações nas cidades. Esperamos ansiosamente pelo dia em que poderemos todos celebrar juntos novamente.”

Neste ano, Pokémon Go ultrapassou os 5 bilhões de dólares (cerca de R$25 bilhões) em gastos dos jogadores desde seu lançamento, em 2016.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de julho.