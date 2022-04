Pokémon Go Fest 2022: lista de todos os Pokémon brilhantes

O Pokémon Go Fest 2022 vai trazer muito conteúdo novo, mas a Niantic não vai abandonar as versões brilhantes de sempre, garantindo que os fãs de brilhantes tenham motivos para sair e participar do evento.

Neste ano, se você tiver sorte, haverá 12 novos Pokémon de seis linhas evolutivas diferentes para encontrar em versão brilhante. Eles aparecerão ao longo do evento, que será realizado entre as 10h e as 18h locais de 4 e 5 de junho.

Para os jogadores que tiverem comprado ingressos, as chances de encontrar brilhantes serão muito mais altas que o normal no primeiro dia e levemente mais altas no segundo. Esse benefício se aplica a todos os Pokémon brilhantes, não só os novos que chegam com o Festival de Pokémon Go deste ano. O aumento de frequência ainda não é uma garantia de que você vá encontrar um brilhante durante o Pokémon Go Fest, mas aumenta as chances de isso acontecer.

Embora nem todos os Pokémon do Pokémon Go Fest 2022 estejam disponíveis em versão brilhante, boa parte deles aparecerá ao longo dos dois dias de evento. Pensando nisso, listamos abaixo todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência no Festival de Pokémon Go 2022 e têm versões brilhantes, e como encontrá-los.

Todos os Pokémon brilhantes do Pokémon Go Fest 2022

Novos Pokémon brilhantes

Axew

Karrablast

Numel

Shelmet

Shroomish

Unown B

Pokémon brilhantes em habitats

Cidade Magnemite Grimer de Alola Hitmonchan Baltoy Burmy Manto de Lixo Bronzor Pidove Trubbish Weezing de Galar (Incenso) Klink (Incenso)

Planícies Girafarig Dunsparce Larviater Numel Trapinch Buizel Patrat Shelmet Rufflet Litleo Axew (Incenso)

Floresta tropical Mudkip Seedot Shroomish Slakoth Turtwig Chimchar Karrablast

Tundra Omanyte Wingull Meditite Wailmer Spheal Piplup Cubchoo Darumaka de Galar (Incenso)



Pokémon brilhantes em ovos

A definir

Pokémon brilhantes em reides do evento

Uma estrela Axew

A definir

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de abril.