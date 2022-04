Pokémon Go Fest 2022: datas reveladas e eventos presenciais a caminho

Pela primeira vez em dois anos, a Niantic traz o Pokémon Go Fest de volta às raízes presenciais em um evento global de dois dias, que acontece em 4 e 5 de junho.

O evento global do Pokémon Go Fest 2022 será muito parecido com as edições anteriores do Go Fest, onde jogadores de todo o mundo terão conteúdo de sobra para concluir em dois dias, como uma Pesquisa Especial, Desafios de Coleção e muito mais. Nos próximos meses, a Niantic deve divulgar detalhes mais específicos.

Mas o grande anúncio é o retorno dos eventos presenciais com o Pokémon Go Fest 2022, algo que a empresa vem estudando ao longo dos últimos meses.

“Já se passaram quase três anos desde que o Pokémon GO Fest 2019 saiu do papel em Dortmund, Chicago e Yokohama, e estamos empolgados em retornar às raízes desse evento anual enquanto continuamos a sediar a experiência global que milhões de Treinadores desfrutaram”, disse a Niantic. “Estejam vocês participando do evento global ou planejando se juntar a nós pessoalmente, mal podemos esperar para comemorar juntos.”

Em julho e no início de agosto, três eventos presenciais acontecerão na Alemanha, nos EUA e no Japão. Cada evento durará três dias em sua respectiva cidade, com benefícios diferentes disponíveis para os jogadores que participarem. Os benefícios acumulam com os do evento global, que acontece antes. Confira a programação desses eventos presenciais.

Berlim, Alemanha, de 1 a 3 de julho

Seattle, Estados Unidos, de 22 a 24 de julho

Sapporo, Japão, de 5 a 7 de agosto

Um “evento final bônus” acontece no dia 27 de agosto. Mais detalhes das três etapas do Pokémon Go Fest 2022 serão divulgados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 31 de março.