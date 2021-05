Pokémon Go Fest 2021 terá habitats por hora e alguns exclusivos regionais

Novas informações sobre o grande Pokémon Go Fest deste ano estão começando a sair e a Niantic já revelou que os habitats vão voltar.

Para aqueles que não participaram do evento do ano passado, os habitats basicamente fazem com que vários novos Pokémon apareçam a cada hora. A lista de habitats deste ano inclui:

Selva, que terá Scyther, Aipom, Froakie e mais

Deserto Montanhoso, que terá Skarmory, Shieldon, Hippopotas e mais

Praia Oceânica, que terá Dratini, Swablu, Alomomola e mais

Caverna, que terá Pokémon como Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino e mais

Ao longo do primeiro dia, também haverá reides com Hitmontop, Cranidos, Deino, Ponyta de Galar e Zigzagoon de Galar, sendo que os dois últimos usarão fantasias especiais. Pokémon como Chimecho, Kricketot, Audino e uma versão fantasiada especial de Pikachu também aparecerão no primeiro dia de festividades.

Os Desafios Globais também estarão de volta com o retorno dos habitats. Os treinadores precisarão trabalhar juntos para concluir esses desafios e fazer com que apareçam algumas surpresas especiais, incluindo:

Selva: Ludicolo, Chatot, Leafeon, Serperior

Deserto Montanhoso: Flareon, Tyranitar, Flygon, Throh

Praia Oceânica: Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Sawk

Caverna: Umbreon, Gardevoir, Galvantula

No segundo dia, o Pokémon Go Fest se distancia dos habitats e passa a ser dedicado às reides. Todos os Pokémon que aparecerem no primeiro dia também aparecerão no segundo dia.

Há muito mais informações a serem divulgadas sobre o evento, mas o Pokémon Go Fest começa em 17 de julho e termina em 18 de julho. Os ingressos já podem ser adquiridos agora no aplicativo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 27 de maio.