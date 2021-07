Pokémon Go Fest 2021 adiciona Google Play como patrocinador e inclui bônus para usuários Google Play e Android

O Google Play agora é patrocinador oficial do Pokémon Go Fest 2021, o que significa que você terá acesso a recompensas adicionais se estiver jogando em dispositivos Android antes e durante o evento, em 17 e 18 de julho.

Alguns desses bônus só estarão disponíveis para usuários Google Play, mas outros jogadores elegíveis ainda terão acesso a ótimos benefícios.

Nos dias anteriores ao Pokémon Go Fest, os jogadores elegíveis poderão resgatar uma promoção de três meses gratuitos de YouTube Premium. Essa oferta ficará disponível na semana que vem. O grupo de YouTubers The Try Guys também vai produzir conteúdo temático de treinamento para o evento.

De 12 a 18 de julho, usuários Google Play ganharão o quádruplo de pontos Google Play em todas as compras feitas em Pokémon Go. Esses pontos poderão ser trocados por cupons de Pokémon Go na loja ou por outras promoções.

Durante o evento em si, jogadores que estiverem usando dispositivos Android poderão receber um “presente patrocinado especial” como parte dessa parceria. O presente, que ficará disponível a partir de 17 de julho, inclui um Incenso, uma Superincubadora e 30 Ultra Bolas.

Detalhes adicionais da parceria com o Google Play ainda podem ser revelados à medida que o Pokémon Go Fest 2021 se aproxima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de julho.