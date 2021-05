Pokémon Go anuncia Fim de Semana Especial com lojas parceiras

Um novo Special Weekend (Fim de Semana Especial) acontece em Pokémon Go neste mês.

A Niantic se juntou a empresas de vários lugares do mundo para realizar o evento, que acontece da meia-noite local de 29 de maio às 23:59 locais de 30 de maio.

Entre as empresas parceiras, estão a Verizon nos EUA, o 7-Eleven Mexico no México e a Yoshinoya no Japão. Ainda não foi revelado se outros países, como o Brasil, terão empresas parceiras, ou se serão apenas as três listadas. Para conseguir os ingressos no jogo, é preciso adquiri-los nas lojas participantes, seja de forma física ou digital.

Você vai precisar de um ingresso para acessar a maior parte dos bônus, mas há alguns deles que ficarão disponíveis em todo o mundo de 28 a 31 de maio. A lista inclui um aumento no número de Presentes que você pode abrir diariamente, que será dobrado, e um aumento no alcance de trocas, que passa a ser de 40km.

Das 11h às 17h locais de 29 de maio, você poderá encontrar Clefairy, Jigglypuff, Eevee, Marill, Sableye, Stunky, Spritzee e Swirlix mais frequentemente usando Incensos. Eevee também terá mais chances de aparecer em sua forma brilhante.

A depender da loja parceira da sua região, um Unown diferente será atraído pelo Incenso, mas Unknown não aparecerá em versão brilhante.

Verizon: Unown V

7-Eleven Mexico: Unown S

Yoshinoya: Unown Y

A próxima etapa do evento começa à meia-noite local de 29 de maio e vai até as 23:59 locais de 30 de maio. Nesse período, o foco muda do aumento de Pokémon para uma Pesquisa Temporária exclusiva do evento.

Essa Pesquisa Temporária terá como recompensa encontros com alguns Pokémon, incluindo Eevee, Spritzee, Swirlix e Deino. Outras recompensas serão PE adicional, Poeira Estelar, um Incenso, um Pedaço de Estrela, um Ovo da Sorte, Doces de Spritzee e Doces de Swirlix.

Você também terá mais chances de receber um Pokémon Sortudo ao trocar com um amigo e de conseguir uma Amizade Sortuda ao interagir com um amigo no final de semana. Os bônus de PE em dobro ficarão ativos por capturar certos Pokémon e você pode obter uma medalha exclusiva só por usar o código do ingresso e participar do evento.

Resgate o seu código promocional para um ingresso no site oficial de Pokémon Go para Ofertas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de maio.