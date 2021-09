Pokémon Estampas Ilustradas Live terá microtransações?

A Pokémon Company vai mudar tudo com o lançamento de Pokémon Estampas Ilustradas Live, incluindo a mecânica básica de colecionar cartas, itens e acessórios na plataforma digital.

Em comparação à versão antiga do aplicativo, Pokémon Estampas Ilustradas Online, que já existe desde maio de 2012, Estampas Ilustradas Live terá várias moedas de jogo e uma forma específica de transferir conteúdo.

Também será possível transferir quase todo o seu conteúdo de Estampas Ilustradas Online para Estampas Ilustradas Live no lançamento, com todas as cartas a partir de Sol & Lua Trovões Perdidos disponíveis desde o início. A Pokémon Company também confirmou que o novo aplicativo terá suporte para o formato expandido e todas as cartas a partir da série Black & White ficarão disponíveis com atualizações futuras.

O jogo continuará tendo suporte ao uso de códigos digitais encontrados em produtos físicos de Pokémon Estampas Ilustradas, além de implementar novas moedas de jogo — Moedas, Créditos e Cristais. Mas não haverá trocas no jogo. Em vez disso, você vai precisar usar Moedas para comprar itens cosméticos e Cristais para comprar Pacotes (Boosters), cartas promocionais e mais.

Você pode conseguir Créditos usando códigos ou transferindo cartas em Estampas Ilustradas Live e eles podem ser usados para comprar cartas avulsas para a sua coleção.

A Pokémon Company ainda não confirmou nenhuma forma direta de microtransação no jogo. Mas não seria tão estranho se Estampas Ilustradas Live oferecesse alguma forma de compra de créditos com dinheiro de verdade.

No lançamento, você já poderá usar as cartas lançadas a partir de Sol & Lua Trovões Perdidos, embora ainda seja possível transferir cartas de Black & White em diante. Estas, no entanto, só poderão ser usadas em atualizações futuras, com o formato estendido. No momento, não há nenhuma notícia sobre as cartas da série HeartGold & SoulSilver e anteriores, então não se sabe se haverá suporte a elas em algum momento.

