Pokémon Estampas Ilustradas Live é grátis?

Pokémon Estampas Ilustradas Live é a nova forma de aproveitar toda a experiência competitiva de Pokémon Estampas Ilustradas em uma plataforma mais recente e atualizada com mais frequência.

A Pokémon Company confirmou que o conteúdo do Pokémon Estampas Ilustradas Online pode ser levado para o novo jogo, mas com algumas limitações. Estampas Ilustradas Live também será mais dedicado a uma experiência moderna e atualizada em relação à versão anterior do jogo.

Você poderá transferir quase todo o seu conteúdo de Estampas Ilustradas Online para Estampas Ilustradas Live, desde que use a mesma conta do Clube de Treinadores, e todas as cartas a partir de Sol & Lua Trovões Perdidos já estarão disponíveis imediatamente. A Pokémon Company confirmou que todas as cartas de Black & White em diante poderão ser usadas com atualizações futuras, o que significa que o novo aplicativo terá suporte ao formato expandido.

Estampas Ilustradas Live será gratuito e terá várias formas de habilitar conteúdo dentro do jogo, como novas cartas, acessórios e muito mais. Também haverá três moedas de jogo diferentes: Moedas, Créditos e Cristais, que terão utilidades diferentes e poderão ser adquiridas de várias formas.

A Pokémon Company realizará um beta fechado de Estampas Ilustradas Live em breve, com um beta aberto global para PC e Mac no final do ano. Também está em desenvolvimento uma versão mobile do jogo, mas ela provavelmente não será incluída nas versões beta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de setembro.