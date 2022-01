Os 5 melhores Pokémon do tipo Venenoso em Pokémon Go

Em Pokémon Go, os Pokémon do tipo Venenoso costumam ter dois tipos. Ter dois tipos garante vários benefícios, incluindo mais resistências e acesso a mais opções de ataques.

Com tantos Pokémon de cada tipo disponíveis no jogo, há opções de sobra na hora de escolher seus Pokémon Venenosos.

O tipo Venenoso garante que o Pokémon cause mais dano contra os Pokémon dos tipos Fada e Planta. Por outro lado, os Pokémon do tipo Venenoso recebem mais dano de ataques dos tipos Terra e Psíquico.

Confira os cinco melhores Pokémon do tipo Venenoso em Pokémon Go.

Mega Gengar

Imagem via The Pokémon Company

Quando se trata de uma boa ofensiva, não devemos ignorar Mega Gengar. Esta Megaevolução tem os tipos Fantasma e Venenoso e seu atributo de ataque é alto. Ele pode causar dano considerável em um curto período de tempo, compensando sua baixa durabilidade.

Uma das maiores vantagens deste Pokémon é a variedade de resistências a crítico. Ele resiste aos críticos de ataques dos tipos Lutador, Inseto, Normal e Venenoso. Então esse Pokémon se sai melhor em confrontos contra esses quatro tipos.

Como Gengar é um Pokémon do tipo Fantasma, seus ataques mais poderosos incluem o ataque rápido Lambida e o ataque carregado Bola Sombria. Embora seja a combinação mais poderosa de ataques desse Pokémon, caso você precise de ataques do tipo Venenoso, a Bola Sombria pode ser substituída pela Bomba de Lodo, que causa pouco dano por segundo a menos. Gengar não tem ataques rápidos do tipo Venenoso, mas tem vários ataques carregados desse tipo, além de vários dos tipos Sombrio e Lutador.

Embora as Megaevoluções sejam um estado temporário, Gengar ainda é um Pokémon excepcional e um dos melhores do tipo Venenoso no jogo em sua forma base.

Mega Beedrill

Imagem via The Pokémon Company

Outro dos Venenosos mais poderosos do jogo é Mega Beedrill. Assim como Gengar, este Pokémon é um atacante e tem mais de 300 de ataque. Embora também lhe falte durabilidade, isso não costuma ser um problema, a depender do oponente.

Os oponentes contra os quais este Pokémon é mais forte são os dos tipos Lutador e Planta, já que Mega Beedrill tem resistência a críticos de ambos os tipos. Embora Mega Beedrill não tenha fraquezas críticas, você deve evitar inimigos dos tipos Fogo, Voador, Psíquico e Pedra.

A combinação mais poderosa de ataques para Mega Beedrill é usar seus dois ataques do tipo Venenoso, Golpe Envenenado e Bomba de Lodo. Juntos, os dois podem causar até 21 de dano por segundo, ofuscando todas as outras combinações. A combinação que chega mais perto é a do ataque rápido Picada com a do ataque carregado Bomba de Lodo.

Em sua forma base, Beedrill não é dos Pokémon mais poderosos. Mas os benefícios de usá-lo em sua forma megaevoluída fazem dele um dos melhores Pokémon Venenosos do jogo.

Mega Venusaur

Imagem via The Pokémon Company

A mais conhecida de todas as Megaevoluções desta lista, Mega Venusaur tem os tipos Planta e Venenoso, é uma das Megaevoluções mais raras e funciona muito bem como defensor. Com ataque razoável, os pontos mais fortes deste Pokémon são sua defesa e seus pontos de vida.

Embora Venusaur não tenha o maior dano por segundo para uma Megaevolução, a durabilidade deste Pokémon faz com que ele consiga causar muito dano. Combinando Chicote de Vinha e o ataque carregado Planta Frenética, Mega Venusaur pode causar até 1.000 de dano até ser eliminado.

Se você precisar usar pelo menos um ataque do tipo Venenoso, o dano total causado será levemente reduzido. Mas pode ser necessário ou interessante escolher um ataque do tipo Venenoso, a depender do tipo do seu inimigo. A melhor combinação é do ataque carregado Venenoso Bomba de Lodo com o ataque rápido Chicote de Vinha.

Mega Venusaur tem resistência crítica a ataques do tipo Planta. Fora isso, é nos confrontos com os tipos Elétrico, Fada, Lutador e Água que esse Pokémon se destaca.

Dado o valor de Venusaur em sua forma original e a melhoria considerável do estado Megaevoluído, ele é um dos melhores Pokémon do tipo Venenoso.

Roserade

Imagem via The Pokémon Company

Roserade é um ótimo atacante e está disponível em forma Sombria, causando mais dano.

Há várias combinações possíveis de ataques usando os tipos Planta e Venenoso de Roserade. Golpe Envenenado e Bomba de Lodo é a combinação que causa mais dano. Há algumas outras variações disponíveis, incluindo Nó de Grama e Folha Navalha, mas elas causam um pouco menos de dano total em relação à dupla de ataques Venenosos.

Se você precisar de um Pokémon que não seja uma forma especial e possa ser usado em uma grande variedade de situações, Roserade é uma das melhores opções do jogo e costuma ser fácil de encontrar por aí.

Vileplume

Imagem via The Pokémon Company

Outro Pokémon que pode ser encontrado em forma Sombria, Vileplume é um dos Pokémon Venenosos mais versáteis do jogo. Com resistência crítica a ataques do tipo Planta, Vileplume é uma excelente opção de defensor do tipo Venenoso.

Vileplume tem vários ataques dos tipos Venenoso e Planta disponíveis. A combinação mais poderosa é a do ataque rápido Ácido com o ataque carregado Bomba de Lodo. Embora o dano total causado por Vileplume não seja o mais alto, há várias combinações possíveis com resultados similares. Idealmente, os ataques que você deve priorizar são Ácido, Bomba de Lodo e Raio Solar.

Entre todos os Pokémon Venenosos do jogo, Vileplume é um dos mais fáceis de capturar e tem habilidades versáteis que permitem usá-lo como atacante ou defensor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 31 de março.