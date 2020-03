O sistema de carrossel do Teamfight Tactics está passando por grandes mudanças em Galáxias

Na semana passada, a Riot Games disse que estava fazendo algumas grandes mudanças nas espátulas para o terceiro conjunto do Teamfight Tactics, Galáxias. A empresa também revelou algumas grandes mudanças no sistema de carrossel, incluindo ajustes nas quedas de itens e na disponibilidade de espátulas.

O carrossel de abertura só terá campeões de uma estrela agora, em vez de apresentar campeões de duas estrelas. Isso está relacionado às mudanças no acúmulo de ouro que a Riot fez no jogo para tornar as primeiras compras de campeões muito mais impactantes a longo prazo.

As espátulas foram removidas dos carrosséis nos estágios posteriores no segundo conjunto, mas agora estão disponíveis mais uma vez, embora a uma taxa menor do que antes. Isso deve tornar o item muito mais raro, para que os jogadores não possam apenas tomar dano para garantir uma nos carrosséis posteriores da partida.

Imagem via Riot Games

Além disso, agora os itens completos podem aparecer antes da quinta rodada, enquanto componentes de item podem aparecer no sexto carrossel e além. Essa mudança pode mudar completamente a maneira como as pessoas constroem suas composições, pois podem obter grandes picos de itens rapidamente se estiverem com dificuldades no início do jogo.

Os jogadores também podem procurar por certos componentes de item um pouco mais tarde no jogo. Nos conjuntos anteriores, quando chegava à sexta rodada, não era possível encontrar mais peças para combinar com seus componentes, pois apenas itens completos caíam dos carrosséis e das rodadas de monstros.

A Riot também está fazendo muitas outras mudanças na disponibilização de itens no carrossel do jogo, o que deve incentivar mais variedade nos caminhos de construção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de março.