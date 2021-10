O que significam as cores diferentes de Incenso em Pokémon Go?

Alguns itens de Pokémon Go podem ser usados para ajudar a personalizar sua experiência no jogo, incluindo o Incenso.

Esse item atrai Pokémon por uma hora, diretamente ao jogador que o utilizou, e enquanto ativo traz em média um Pokémon por minuto.

Mas a Niantic constantemente atualiza Pokémon Go com melhorias e conteúdo novo e também houve uma pequena mudança ao Incenso. A mecânica básica do item não mudou, mas agora há uma versão mais situacional que pode ser usada em eventos e ocasiões especiais.

A versão base do Incenso tem as cores verde e branca e atrai todo e qualquer tipo de Pokémon que estiver disponível para capturar na natureza. A única limitação do item é trazer cerca de um Pokémon por minuto, para não pressionar demais os jogadores nem ser um item forte demais.

Agora, existe também uma versão laranja do Incenso, que aparece em Dias Comunitários e outros eventos e só atrai tipos específicos de Pokémon.

Especificamente, no Dia de Incenso, que foi adicionado aos eventos recorrentes de Pokémon Go, ele só atrai tipos específicos de Pokémon a depender do horário. No primeiro evento, os Pokémon dos tipos Água e Sombrio alternavam a cada hora, então o Incenso alternava entre os dois tipos em horários específicos.

Fora essa mecânica, não há nenhuma grande diferença entre as duas cores de Incenso. Mas é bom lembrar que você provavelmente não vai encontrar o Incenso laranja fora de eventos específicos ou períodos em que a Niantic está mais dedicada a um tipo de Pokémon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de junho de 2020.