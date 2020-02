Novo Pokémon Mítico parece muito um Ivern bebê

A revista japonesa CoroCoro mostrou recentemente a silhueta de um novo Pokémon Mítico que será revelado neste mês nas comemorações do Dia Pokémon. E, com base no que vimos até agora, há uma forte semelhança com um dos campeões mais verdes de League of Legends.

À primeira vista, ao menos sem ver cores ou o que é de fato, o novo Pokémon parece um pequeno Ivern. Obviamente, poderia ser algo completamente diferente, mas não podemos negar as semelhanças.

Captura de tela via Serebii

Mas por que comparar com Ivern? Bom, tem a ver com o lugar onde o Pokémon fará sua aparição.

Ele fará parte do filme Coco, que se passa em uma selva verde cheia de florestas e natureza. E o que o Pai do Verde ama mais que tudo? Bom, árvores, natureza e animais.

Também ajuda que o Pokémon pareça ter pernas grandes e pontas definidas de cabelo nos lados, além de ser alto como Ivern. É difícil não fazer a conexão, ao menos até que possamos ver a aparência real do Pokémon no futuro.

Até lá, para trás, Yoda Bebê, que o Ivern Bebê chegou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.