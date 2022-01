Novo evento Melody Collection está no ar em Pokémon UNITE

As festividades de fim de ano de Pokémon UNITE terminaram, mas a TiMi Studio já colocou no ar novas recompensas para o jogo.

Esses novos conteúdos fazem parte da chamada Melody Collection, que conta com uma nova moeda inspirada na melodia do passe de batalha Agent of Disaster e fica no jogo até 2 de fevereiro.

Ao concluir as novas missões diárias de coleção (Daily Collection Missions) na aba Events, você pode coletar tokens de Musical Note e Melody e trocá-los por algumas recompensas diferentes. Funciona mais ou menos como as Pumpkins do evento Halloween Festival.

Você pode trocar tokens de Musical Note e Melody por Aeos Coins e Aeos Tickets desde o começo, e algumas das trocas concedem 800 Aeos Coins e 80 Item Enhancers. Também há várias opções diferentes do que você pode trocar, permitindo estocar alguns recursos e melhorias para o futuro.

A Melody Collection ficará disponível até as 21h BRT de 2 de fevereiro, ou seja, até dois dias depois do passe de batalha Agent of Disaster. Só de entrar no jogo com frequência e coletar o Special Gift e as recompensas das Daily Collection Missions, o minievento deve ser útil pra você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de janeiro.