Ninja desiste de uma partida ranqueada de LoL em cinco minutos após passar raiva

Depois de se comprometer totalmente em subir no sistema ranqueado do League of Legends, Ninja aparentemente atingiu um ponto crítico em sua transmissão mais recente ontem.

Após um início difícil em seu jogo ranqueado, Ninja entrou em uma luta dois contra três antes de morrer e sair imediatamente do jogo. Pouco depois, ele encerrou sua stream.

Jogando no papel de Atirador, Ninja escolheu Tristana com um Karma de suporte contra Jinx e Pantheon no time inimigo.

Este confronto foi difícil para a rota de Ninja. Karma foi pega e eliminada no início do jogo, e não demorou muito para que o time inimigo fizesse uma bola de neve a partir daí. Pantheon optou por avançar na rota e garantir um abate em Tristana, forçando Ninja a perder as tropas para a torre.

Após seu segundo abate, Ninja avançou e enfrentou a dupla adversária, mas foi rapidamente eliminado quando Rammus se aproximou por trás. Essa luta aconteceu com apenas cinco minutos de jogo, e logo depois, Ninja saiu do jogo e do cliente do LoL antes de desligar totalmente a stream.

Ao longo do último mês, Ninja transmitiu consistentemente suas partidas ranqueadas no LoL e conseguiu chegar ao Platina IV.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de abril.