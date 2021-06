Niantic revela Pesquisa Especial de Ho-Oh Sombroso da Equipe Go Rocket, “Uma Sombra de Sete Cores”, em Pokémon Go

A Niantic anunciou a próxima Pesquisa Especial da Equipe Go Rocket em Pokémon Go — desta vez, com Ho-Oh Sombroso.

Entrando no lugar da Pesquisa Especial “The Higher They Fly…” em 17 de junho, “Uma Sombra de Sete Cores” faz o chefe da Equipe Go Rocket, Giovanni, adicionar o Lendário de Fogo/Voador ao seu time.

Nessa Pesquisa Especial, que você pode conseguir ao concluir a Pesquisa Especial “Uma Situação Preocupante” caso ainda não tenha feito isso, seu objetivo é concluir todas as tarefas para receber um Radar Rocket. Com esse item, você pode desafiar Giovanni para uma batalha.

Assim como nas últimas pesquisas centradas na Equipe Go Rocket, você vai precisar concluir todas as tarefas para chegar até Giovanni e ter a chance de salvar o Ho-Oh Sombroso dele. Mas você vai ter tempo suficiente para fazer isso, porque Uma Sombra de Sete Cores fica no ar de 17 de junho a 1º de setembro.

Isso também encerra as datas adicionais de Zapdos Sombroso, que foram adicionadas porque a Niantic precisou remover temporariamente a Equipe Go Rocket do jogo em abril devido a alguns erros.

Mais detalhes sobre o Ho-Oh Sombroso e a Pesquisa Especial Uma Sombra de Sete Cores serão divulgadas nos próximos dias antes do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de junho.